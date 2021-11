Morbidissimo e davvero molto chic, stiamo parlando del corduroy, ovvero del velluto a coste che è tra le tendenze di questo inverno. Dai blazer ai pantaloni e alle gonne, dalle borse alle scarpe. Ecco quali sono tutti quei capi must have da avere assolutamente in questo particolare tessuto e come abbinarli per essere trendy.

Il velluto a coste è il tessuto tra le tendenze 2021: i blazer

Con il blazer in velluto a coste è subito equestrian style. Soprattutto se si sceglie di abbinarlo ad un paio di pantaloni skinny e a degli stivali al ginocchio. Il più classico è quello color cammello, ma ne esistono anche di altre tonalità di marrone come il ruggine, fino alle più scure e anche in altri colori, dai più accesi a quelli pastello.

Anche tra i modelli c’è davvero l’imbarazzo della scelta. C’è infatti chi preferisce blazer più sciancrati e blazer invece dal taglio più maschile, che sono anche i favoriti dalle tendenze per l’inverno 2021.

Se avete voglia di sfoggiare uno di quei look che non vi farà passare inosservate, provate ad abbinare il blazer in velluto a coste con una blusa bianca e un paio di jeans a zampa di elefante!

I pantaloni

Tra i trend per questa stagione ci sono anche i pantaloni a gamba larga. Ritornano per esempio i wide leg, molto in voga negli anni ’90. Anche questi ovviamente in velluto a coste, possono essere indossati con stivali o sneakers modello chunky.

A proposito di pantaloni a gamba larga, ritornano anche i comodissimi baggy, che si fanno ancora più confortevoli grazie al velluto a coste. Il segreto per indossare questi due tipi di pantaloni senza andare a mortificare le forme è giocare con i volumi. Scegliete quindi top aderenti o che comunque mettano in evidenza la vita.

Le gonne

Tra i must have per la stagione invernale non possono mancare anche le gonne in velluto a coste. Quelle mini sono super trendy se abbinate ancora una volta con lo stivale al ginocchio oppure con un paio di parigine dello stesso colore della calzatura che scegliete di indossare. Fate attenzione a questo particolare o rischierete di rimpicciolire otticamente la vostra altezza.

Anche in questo caso, per quanto riguarda i colori si potrà davvero spaziare. Quelli pastello, gettonatissimi, sono perfetti da abbinare ad un top color panna per un look più bon ton.

Se non amate le mini potreste sempre optare per la lunghezza midi, che rimane sempre molto chic. In alcuni casi, su quelle con i bottoni, si può anche regolare l’altezza dello spacco. Come abbinarle? Con un maglione o una maglia a collo alto da infilare dentro la gonna.

Borse e scarpe

Per un outfit davvero completo non possono mancare gli accessori. Prime su tutti, ovviamente, le borse. Le capienti tote bag in velluto a coste per esempio, sono perfette per un look casual adatto per il giorno.

Molto particolari e ultra comode anche le scarpe in velluto a coste. Dalle sneakers sportive ai più eleganti mocassini fino ad arrivare a quelle col tacco un po’ più accollate. Anche per quanto riguarda le calzature c’è davvero l’imbarazzo della scelta.