Valeria Marini ha rivelato nelle scorse ore un dettaglio decisamente inaspettato sulla sua vita e fino ad oggi rimasto del tutto inedito per il suo pubblico. Sembra infatti che circa un anno fa, nel pieno di un periodo di crisi, avesse pensato di intraprendere una carriera ecclesiastica.

Intervistata dal Corriere dalla Sera quest’oggi, la soubrette sarda ha raccontato di aver pensato di prendere i voti perpetui. Un’idea che però ha cambiato molto in fretta. Qui le sue parole:

Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante.

Nell’intervista, la soubrette (nota per le sue innumerevoli partecipazioni a reality) ha dichiarato di essere molto devota (ma evidentemente non abbastanza da farsi suora):

Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre… Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo