Da qualche mese a questa parte, Valeria Marini ha ritrovato il sorriso accanto ad Eddy Siniscalchi. Di professione imprenditore, il 35enne è riuscito a fare breccia nel cuore della showgirl, ma, per diventare anche lui “stellare”, ha dovuto seguire una dieta.

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Valeria Marini ha parlato del nuovo fidanzato. Il fortunato si chiama Eddy Siniscalchi, ha 35 anni ed è di origini napoletane. Di professione imprenditore, viene da una famiglia di avvocati ed è parecchio dedito al lavoro. La showgirl stellare, che in autunno debutterà come concorrente di Tale e Quale Show, ha confessato di aver messo a dieta Eddy perché era sovrappeso.

Valeria ha dichiarato:

“È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare l’imprenditore, ha diverse società in diversi settori. È un gran lavoratore, si alza alle 6 del mattino per seguire i suoi affari. (…) Prima era sovrappeso: l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane e ora, anche fisicamente, è stellare”.