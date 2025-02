Una festa da ricordare

Il 16 febbraio è una data speciale per Valentino Rossi, che quest’anno ha festeggiato il suo 46° compleanno in grande stile. La celebrazione si è svolta presso l’osteria La Sangiovesa, un locale molto amato dai vip, situato a Santarcangelo di Romagna. Circondato dai suoi amici più cari e dalla compagna Francesca Sofia Novello, il campione ha vissuto una giornata all’insegna del divertimento e della convivialità.

Un menù personalizzato e tanti auguri

La festa è stata caratterizzata da un menù ricco e variegato, pensato appositamente per l’occasione. Tra palloncini dorati e bianchi, spiccava un grande numero 46 color oro, simbolo della sua carriera e della sua età. La scritta “Happy birthday Vale 46” ha adornato il menù, rendendo omaggio al campione. Tra gli ospiti d’eccezione, non poteva mancare Cesare Cremonini, da sempre legato a Rossi, e il giovane pilota Pecco Bagnaia, che ha condiviso con lui momenti di gioia e risate.

Un simbolo che rappresenta una leggenda

Il numero 46 è molto più di un semplice numero per Valentino; è un marchio che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Scelto dal padre Graziano quando vinse il suo primo Gran Premio nel 1979, il 46 è diventato un simbolo di successo e passione. In questa giornata speciale, Valentino ha ricevuto anche gli auguri del fratello Luca Marini, che ha voluto celebrare il momento anche sui social. La torta, decorata con i numeri 4 e 6, ha concluso la festa in modo dolce e festoso, tra crema chantilly, fiori e frutti di bosco.

Un futuro luminoso

Valentino Rossi non è solo un campione delle moto, ma anche un uomo che ha realizzato i suoi sogni. Oltre a festeggiare il suo compleanno, continua a vivere la sua passione per la velocità, partecipando al World Endurance Championship (WEC) con il team WRT BMW. La sua compagna, Francesca Sofia, madre delle sue due bambine, Giulietta e Gabriella, ha condiviso con lui momenti di gioia e felicità, rendendo questa giornata ancora più speciale. Valentino, con il suo sorriso contagioso e il suo spirito gioviale, ha dimostrato che diventare ‘grande’ può essere un’esperienza meravigliosa.