Il programma X Factor è iniziato a settembre con le audizioni, cioè il primo passo che ha portato alcuni cantanti e gruppi ad arrivare ai live che avranno inizio con la puntata del 28 ottobre.

L’edizione 2021 di questo talent seguitissimo vede di nuovo come giudici Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Come sempre, ogni loro squadra dovrà gareggiare nelle esibizioni delle varie puntate e fino ad arrivare a decretare il vincitore di questa edizione, che riceverà un contratto discografico come premio. Valentina Sanseverino, in arte Vale LP, fa parte della squadra di Emma Marrone.

Chi è Valentina Sanseverino

Valentina Sanseverino è nata a Napoli nel 1999, ma vive in provincia di Caserta, precisamente a Sparanise. Di lei si può dire che la passione per la musica l’abbia accompagnata da sempre, fin da quando era bambina.

Ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “Ugo Foscolo” di Teano e attualmente è iscritta all’Università, alla Facoltà di Economia. Dal punto di vista musicale, inizia a esprimersi pubblicando alcune demo su Soundcloud a partire dal 2018. Alcuni dei titoli di suoi brani sono: “Lo so che lo sai“, “Temporale“, “America“.

Il nome d’arte di Valentina è Vale LP che, in pratica, significa “Vale La Pena“. La decisione di partecipare a X Factor per lei ha voluto dire fare un passo ulteriore per affermare il suo modo di cantare e di essere per diventare una professionista.

Valentina ha superato le selezioni ed è passata ai live, entrando nella squadra di Emma Marrone, cantando “Che Dio ti benedica“, il bellissimo brano di Pino Daniele.

Il look di Valentina Sanseverino

Valentina Sanseverino, in arte Vale LP, ha un profilo Instagram dove posta molte sue foto che la ritraggono anche mentre canta e sottolineano la sua energia. È questa, infatti, una delle sue caratteristiche, anche se, proprio durante una delle sue esibizioni a X Factor, ha anche mostrato un suo lato meno evidente e cioè una certa fragilità.

Capelli scuri e lunghi, che porta lisci, occhi dallo sguardo molto intenso e comunicativo, Valentina ha un look molto informale e personale, che tende anche a fondere stili diversi. In una foto, ad esempio, la vediamo indossare una classica collana girocollo con perle bianche che abbina ad una super rock t-shirt nera con stampa.

Valentina, infatti, indossa t-shirt, nere con stampe, ma anche di altri colori, che sono sempre oversize, felpe con cappuccio, cappelli di forma diversa, la immancabile giacca di pelle. Ha un viso molto intenso e non sembra che usi il make-up. Per il suo modo di essere libero e istintivo, infine, non poteva non adorare i tatuaggi e, infatti, ne ha alcuni sul corpo.