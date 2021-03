Chi ha vissuto la metà degli anni ’90 si ricorderà che in televisione spopolavano moltissimi programmi comici, primo su tutti, La sai l’ultima? lo show in onda su Canale 5, che consisteva in una gara di barzellette. Tra i concorrenti spiccava il nome di Valentina Persia, comica e attrice romana dotata non solo di estrema simpatia, ma anche di grande espressività.

Ma cosa sappiamo di lei, della sua carriera e della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Chi è Valentina Persia

Valentina Persia nasce a Roma il 1° ottobre del 1971, ed è quindi del segno della Bilancia. Della sua infanzia e della sua vita prima di essere la Valentina Persia che tutti conosciamo, non si sa molto. Se non che, prima di diventare la regina della risata, da bambina è si appassiona alla danza.

Passione che la porta ad aggiudicarsi il diploma all’Accademia Nazionale della Capitale.

Prima di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo, Valentina Persia compare in “Ètoile”, un film del 1989 diretto da Peter Del Monte che ha come tema centrale proprio la danza, primo amore della Persia. Il suo effettivo debutto in televisione avviene invece nel 1994, quando partecipa a La sai l’ultima?, allora condotta da Pippo Franco.

Con la sua simpatia, Valentina conquista tutti e riesce ad arrivare in finale. L’anno dopo si diploma in recitazione, prende parte a diversi show, film e non si fa mancare neanche qualche spettacolo teatrale. Ma la sua presenza alla gara di barzellette su Canale 5, rimane fissa fino al 2002.

Gli anni di lutto e depressione

La conosciamo tutti come la regina della risata, ma la vita, per Valentina Persia, non è stata sempre facile. La comica ha infatti dovuto affrontare alcuni momenti bui. È il 2004 infatti, quando poco dopo aver deciso di sposarsi, perde prematuramente e all’improvviso, il suo fidanzato. Da lì, come ha spiegato in alcune interviste, Valentina ha reagito tornando a fare sorridere le persone, in onore del suo Salvo, il suo fidanzato di cui ricorda quattro anni meravigliosi passati insieme.

Nel 2015 invece, all’età di 44 anni, Valentina Persia diventa madre dei gemelli Lorenzo e Carlotta, che la comica cresce da sola. Un evento meraviglioso, segnato purtroppo dalla depressione post-partum, che ha tenuto in ostaggio la Persia per un anno, fino a quando non si è decisa a chiedere aiuto. Valentina ha anche scritto un libro dove racconta questa sua difficile esperienza: “Questo bimbo a chi lo do – Come la depressione mi ha aiutata a diventare mamma”.

La partecipazione all’Isola dei famosi

Valentina Persia è una dei concorrenti della quindicesima edizione dell’Isola dei famosi, nonché la sesta in onda su Canale 5 e la prima in cui vedremo al timone la conduttrice Ilary Blasi, affiancata da due opinioniste inedite: la cantante e conduttrice Iva Zanicchi e la “Twerking Queen” Elettra Lamborghini.

Insieme alla comica sono già stati annunciati anche gli altri concorrenti del reality, tra cui l’attivista ed ex gieffina Daniela Martani e altri suoi due colleghi comici, ovvero Roberto Ciufoli e Beppe Braida.