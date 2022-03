Ursula Bennardo si è scagliata contro Francesco Chiofalo confessando che a Temptation Island lui le avesse raccontato alcune bugie.

Ursula Bennardo contro Francesco Chiofalo

A sopresa Ursula Bennardo ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul conto di Francesco Chiofalo, attuale concorrente de La Pupa e il Secchione.

Secondo la compagna di Sossio Aruta il personal trainer romano le avrebbe raccontato alcune bugie durante la sua partecipazione a Temptation Island, confessandogli – tra le altre cose – la presunta scomparsa di sua madre e di aver cresciuto da solo sua sorella.

“A me Francesco Chiofalo a Temptation Island raccontò di non avere la mamma e di essere lui ad occuparsi della sorella (e tante altre cose sulla sorella!)”, ha dichiarato Ursula Bennardo.

Sarà vero? A molti sembra strano visto che in passato la madre di Chiofalo è stata ospite anche di alcuni salotti tv e più volte è intervenuta pubblicamente in merito alla malattia del figlio (che ha scoperto di avere un tumore al cervello.

Francesco Chiofalo: la madre a La Pupa e il Secchione

La mamma di Francesco Chiofalo si è recata a La Pupa e il Secchione per parlare della malattia del figlio, che si è trovato a dover combattere contro un tumore al cervello (e che presto dovrà operarsi per la seconda volta).

“Gli hanno detto ‘Guarda che hai una macchia nera grossa in testa, non senti nulla?’, lui ha negato… È stato quindi operato, è stato un intervento in cui è salito in sala operatoria alle 8 di mattina ed è uscito alle 21″, ha dichiarato la mamma di Chiofalo, e ancora: “La localizzazione non dà nessun tipo di rischio per la vita. Non è quindi una cosa urgente come lo era al cervello chiaramente. Potrebbe anche essere una cisti, noi lo speriamo”.