Uomini e Donne: un regalo per Luciano e Giovanna

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 23 marzo abbiamo assistito ad altre sorprese che hanno divertito ed emozionato i telespettatori. Tra queste, un gradito regalo fatto a due protagonisti del Trono Over. Ci riferiamo a Luciano e Giovanna.

Amplifon ha donato loro degli apparecchi acustici nuovi di zecca. La dama, in particolare, lamentava da qualche tempo il fatto di non riuscire a sentire bene ciò che le veniva detto dalla conduttrice Maria De Filippi e da Tina Cipollari. Alla fine, Amplifon ha deciso di intervenire facendo un gradito regalo non solo a Giovanna, ma anche a Luciano. Aiutati da Tina, i due in studio hanno effettuato delle prove audio per controllare se gli apparecchi funzionassero bene.

Uomini e Donne: le difficoltà di Giovanna con l’apparecchio

Se Luciano non ha avuto alcun problema con l’apparecchio acustico Amplifon, Giovanna ha avuto qualche difficoltà, almeno all’inizio, nel capire le parole che le venivano riferite. A causa di ciò è scappata qualche risata in studio. Alla fine, con l’aiuto di Maria De Filippi, la dama è riuscita a regolare il volume dell’apparecchio, riuscendo a comprendere le domande di Tina Cipollari.

Un regalo apprezzato

È evidente che tanto Giovanna quanto Luciano abbiano apprezzato il regalo da parte di Amplifon. Da adesso in avanti non dovrebbero avere più difficoltà nel capire ciò che viene chiesto loro a Uomini e Donne: buon proseguimento e buona fortuna a tutti e due!