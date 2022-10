Pinuccia è scoppiata in lacrime nello studio di Uomini e Donne dopo essere stata attaccata da Tina e ha minacciato di voler denunciare l''opinionista.

Uomini e Donne, Pinuccia in lacrime in studio

Nel pomeriggio di martedì 18 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale si è consumato un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia.

L’opinionista, infatti, sembra aver preso di mira la dama.

Dopo aver visto l’esterna tra Piero e Marina in cui il cavaliere ha accusato Pinuccia di non essere stata sincera con lui, in studio Tina si è scagliata contro la dama di Vigevano dando ragione all’uomo e sottolineando quanto fosse falsa. A questo punto, si è innescata una furiosa discussione. La donna, sentendosi accusata, si è arrabbiata e i toni si sono rapidamente alzati.

Durante la lite, Pinuccia ha dato della maleducata all’opinionista che ha continuato ad attaccarla facendola scoppiare in lacrime e costringendola a lasciare lo studio del dating show.

La dama minaccia di denunciare Tina

Mentre la dama usciva dallo studio, Tina ha continuato a inveire contro di lei e prenderla in giro. Dietro le quinte, Pinuccia è stata consolata da Alessandro che le ha chiesto di rientrare. Al suo ritorno, tuttavia, la donna si è rivolta all’opinionista rivolgendole una chiara minaccia.

“Te ne accorgerai che denunce arrivano”, ha detto.

Sentendo la frase, è intervenuta la conduttrice Maria De Filippi che, dopo essersi accertata di aver capito bene quanto affermata da Pinuccia, ha tentato di calmarla e stemperare gli animi. A tal fine, ha chiesto a Gemma Galgani, costantemente massacrata da Tina, di intervenire e di non dar peso alle parole dell’opinionista. Al contempo, la De Filippi ha invitato il volto storico di Uomini e Donne a non usare certi atteggiamenti con una donna anziana.