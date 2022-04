Uomini e Donne e Amici: l’omaggio a Piero Sonaglia

Il 1° aprile è scomparso Piero Sonaglia, storico assistente di molti programmi di Maria De Filippi. Proprio la conduttrice avrebbe deciso di rendergli omaggio nelle prossime puntate dei suoi programmi più famosi.

Piero Sonaglia: l’omaggio di Maria De Filippi

L’improvvisa scomparsa di Piero Sonaglia ha profondamente scosso le persone che hanno collaborato con lui, tra cui Maria De Filippi.

La conduttrice, che gli ha dedicato un commosso messaggio via social, ha deciso di omaggiare l’assistente tv anche nei suoi due programmi più famosi (e a cui Sonaglia ha lavorato) Uomini e Donne e Amici. Per questo nelle prossime puntate dei due alcuni minuti saranno dedicati al ricordo dell’assistente tv, sulla cui morte la procura ha aperto un’inchiesta.

L’inchiesta sulla scomparsa

La procura di Roma ha deciso di aprire un’inchiesta sulla scomparsa di Piero Sonaglia, che sarebbe scomparso a seguito di un malore accusato sul campo da calcetto mentre disputava una partita con suo figlio ed alcuni amici.

L’autopsia servirà a stabilire se la morte dell’assistente tv sia stata provocata da un malore accidentale o causato da uno scontro sul campo da calcio.

Maria De Filippi, a seguito della scomparsa dell’assistente, gli ha dedicato un commovente messaggio in cui ha scritto: “ Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta.

Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti“,