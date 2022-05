La tanto criticata dama di Uomini e Donne, Catia Franchi, nella sua prima intervista per il Magazine, ha parlato del rapporto con la sorella Elisabetta e dello stile dei protagonisti.

Uomini e Donne, Catia: il rapporto con la sorella

Catia Franchi, tra le dame di Uomini e Donne, non è passata inosservata.

Il suo modo di fare e la sua discussione con Biagio hanno attirato l’attenzione del pubblico, che ha notato anche la sua somiglianza con la sorella Elisabetta Franchi, stilista. Catia è nata a Bologna e sa perfettamente ciò che vuole, indipendentemente da chi è sua sorella. Ha partecipato a Uomini e Donne con la spinta di una sua amica. La donna si è sposata molto presto, dopo sei anni di matrimonio. Il primo figlio è arrivato subito e dopo qualche anno anche la seconda.

Per diversi anni si è occupata solo della famiglia, aiutando il marito con la sua attività. Quando i figli sono cresciuti ha deciso di dedicarsi a se stessa. Ha iniziato a lavorare nel negozio di sua sorella. “La mia vita è stata questa, fino a circa sette anni fa, quando ho chiesto la separazione a mio marito” ha raccontato, con cui ha continuato a volersi bene. “Io gli sono stata accanto fino alla sua morte, avvenuta quattro anni fa” ha spiegato.

Il suo rapporto con la sorella Elisabetta lo ha definito “bellissimo”, sottolineando che ci sono sempre l’una per l’altra.

Catia Franchi ha parlato della malattia che ha affrontato

La decisione di divorziare l’ha presa quando è stata male, a causa di un tumore. “Quando sono uscita dall’ambulatorio mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta, adesso voglio vivere!’. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io!” ha raccontato. La passione per lo sport l’ha aiutata a superare le difficoltà, così come la passione per la moda. Quando ha scoperto di avere un tumore la sorella le è stata sempre accanto, accompagnandola a tutte le visite e durante l’intervento. “Ancora lo ricordo! Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’ perché lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E lei si è messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo. Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto” ha raccontato Catia.

Uomini e Donne, Catia: chi si veste meglio nel parterre?

Catia ha spiegato che le donne nel parterre le piacciono tutte, in quanto hanno stili diversi, ma tutte con grande classe. Ha un parere positivo anche per gli uomini e ha confessato che Biagio è quello che “si veste meglio“. Il cavaliere le avrebbe spiegato che i suoi abiti “li realizza uno stilista della sua città, Napoli“. Catia ha spiegato di non avere rimpianti e ha voluto avvertire tutti i cavalieri che si proporranno per lei, spiegando che cerca un uomo che capisca la sua voglia di dedicare tempo allo sport e soprattutto “che faccia l’uomo“.