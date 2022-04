La stagione di Uomini e Donne si avvia, ormai, verso la fine. Tra poche settimane, infatti, i fan del programma avranno modo di sapere chi sarà la scelta del tronista Luca. Dopo la fine del percorso sulla famosa sedia rossa di Matteo, le attenzioni sono tutte concentrate sul ragazzo romano.

Nel corso delle ultime puntate, è arrivata per Luca, una nuova corteggiatrice, Aurora. Come era prevedibile, Lilli e Soraia non hanno reagito bene. In un’intervista, rilasciata al settimanale di Uomini e Donne, la ragazza ha rivelato di comprendere l’atteggiamento e il fastidio delle sue “rivali in amore”.

Le dichiarazioni di Aurora su Luca

Come ha raccontato al magazine, Aurora, sin da subito, è rimasta colpita dal bel Luca. A detta sua, infatti, la semplicità e il fatto di saper mettere tutti a proprio agio, l’hanno conquistata.

Una volta arrivata in studio, tra Luca e Aurora si è instaurato un bel rapporto ed è emersa una certa complicità. “Siamo molto simili” ha chiosato la corteggiatrice.

La reazione di Lilli e Soraia

Come era prevedibile, l’arrivo in studio della nuova corteggiatrice, ha mandato su tutte le furie le due “veterane”. Sul punto, Aurora ha voluto dire la sua. La ragazza, infatti,ha detto che non c’è nulla di sbagliato in questa reazione e, anzi, che lei “avrebbe fatto sicuramente peggio”.

Le idee di Aurora sul trono di Luca

Un nemico da combattere per Aurora è sicuramente il tempo. Mancano poco meno di due mesi al termine della trasmissione. È ovvio che, dunque, il tempo per farsi conoscere da Luca, rispetto a quello delle altre ragazze, è inferiore. Nonostante tutto, alla domanda se il tempo la spaventa, la ragazza ha risposto: “L’unica arma che userò per conquistare Luca sarà essere me stessa”.