Uomini e Donne, Matteo Ranieri è il nuovo tronista

Durante l’ultima registrazione di venerdì 29 ottobre 2021 Matteo Ranieri sarebbe diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Matteo Ranieri nuovo tronista di Uomini e Donne

Il programma condotto da Maria De Filippi avrebbe presentato il nuovo tronista in maniera del tutto inaspettata.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza su Instagram, il giovane sarebbe stato invitato a partecipare alla trasmissione, poi la domanda della padrona di casa.

Matteo Ranieri nuovo tronista di uomini e Donne? La risposta

Si tratta di un personaggio già conosciuto nell’ambiente per aver partecipato al programma, nelle vesti di corteggiatore, durante il trono di Sophie Codegoni. La coppia terminò subito la relazione a distanza di poco tempo. Alla domanda “vuoi essere il nuovo tronista” il ragazzo avrebbe preso un po’ di tempo, poi la spinta del pubblico lo avrebbe convinto.

Matteo Ranieri nuovo tronista di uomini e Donne, la fine della storia con Sophie

Sophie attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip, Matteo è invece sempre un lottatore professionista e lavora anche in un’azienda di infissi. La storia con Sophie Codegoni è durata ben poco, adesso la nuova avventura sul trono di Uomini e Donne. Non resta che attendere quindi la messa in onda della puntata per vedere il momento di Matteo Ranieri durante la trasmissione in onda su Canale 5.