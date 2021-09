La manicure per l’autunno 2021 si fa XL: sono le unghie a stiletto il trend del 2021. Lunghissime e a punta, chi opta per questo stile non passerà certo inosservato.

Unghie a stiletto: trend 2021

Le unghie lunghe sono sempre sulla cresta dell’onda, e con le forme più svariate.

Quelle squadrate e geometriche alla Billie Eilish lasciano il passo alle unghie a stiletto, una forma appuntita e sagomata a metà fra degli artigli e dei tacchi a spillo. Neanche il nome è casuale, deriva infatti dal pugnale tipico del periodo medioevale, lo stilus. Requisito fondamentale per questo stile? La lunghezza.

Questo tipo di unghia non è comodo e neanche adatto alla vita di tutti i giorni, ma certamente si presta ad occasioni più mondane, non passando inosservato.

Tantissime celebrità scelgono di sfoggiarle in svariati eventi, dai red carpet alle loro esibizioni musicali. Emma Corrin, ad esempio, l’ha scelta per il red carpet degli Emmy Awards e il nail artist Simone Cummings ha realizzato la manicure scura in netto contrasto con l’abito e gli accessori chiari che coprivano capo e parte delle braccia dell’attrice.

Unghie a stiletto: come farle

Per la manicure lunga e a stiletto è consigliabile rivolgersi a un nail artist o onicotecnica esperta per realizzare al meglio questo stile rispettando le proprie unghie. La procedura normalmente prevede una ricostruzione in gel e poi una limatura fino a ottenere la tipica forma appuntita.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di optare temporaneamente per le unghie finte a stiletto, da utilizzare appositamente per una serata o un evento speciale, oppure vale anche la pena scegliere una manicure a mandorla, più corta e leggermente più arrotondata.

Unghie a stiletto: quale manicure abbinare

Quale smalto abbinare ad uno stile così audace? Spesso l’idea più gettonata è quella di puntare sul semplice, essendo già la forma piuttosto estrosa. Si può facilmente replicare il look di Emma Corrin scegliendo uno smalto nero per una manicure total black oppure seguire il trend delle matte nails per una manicure opaca. Tuttavia una forma tanto particolare si sposa bene anche con nail art altrettanto eccentriche, nonché colorate e vistose. Dopotutto si tratta di unghie da diva, e meritano di essere valorizzate.