Ieri sera, 16 dicembre, Amadeus ha come promesso chiuso il cerchio sul suo Festival di Sanremo 2023, invitando nella cornice del contest Sanremo Giovani 2022 tutti gli artisti che parteciperanno alla prossima edizione della kermesse. Tra di loro ci sarà anche Niccolò Moriconi in arte Ultimo, che tornerà all’Ariston dopo 4 anni.

Tutti si ricordano cos’era accaduto l’ultima volta che Ultimo aveva partecipato al Festival. Nel 2019, infatti, l’artista romano arrivò secondo dietro Mahmood con “I tuoi particolari”, regalando ai giornalisti presenti in conferenza stampa una vera e propria sfuriata.

Una volta “fatta pace” con il Festival, Ultimo è in ogni caso finalmente pronto a fare il suo ritorno e perché no puntando al podio (ha tutte le carte in regola per farlo) con il suo nuovo pezzo, Alba.

Ultimo spiega il significato del testo di Alba, in gara a Sanremo 2023

Il titolo del brano c’entra con un momento specifico della vita del cantante, che ha dato vita alla canzone proprio mentre il sole stava sorgendo all’orizzonte, una mattina a bordo di una barca attraccata in un porto delle Isole Eolie, in Sicilia.

Parlando del significato del testo della sua canzone, Ultimo ha commentato:

Ho fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita, in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto… un mese esatto dalla chiusura del tour. Avevo in testa una strofa scritta qualche anno fa e ho come sentito che quello sarebbe stato il momento perfetto per scrivere tutto il resto. È stato un po’ come se la canzone fosse venuta a cercarmi. Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare.

È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti.

Per poter ascoltare la canzone e quindi scoprirne il testo bisognerà attendere il 7 febbraio: ecco infatti quando prenderà il via la prossima edizione dell’evento musicale condotto da Amadeus.

Qui sotto potete recuperare il post condiviso dall’artista.