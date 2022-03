Dopo un primo esordio andato in onda lo scorso mercoledì su Canale 5, il secondo episodio di Ultima fermata è già pronto per essere strasmesso nella prima serata della rete principale di Mediaset. Ecco alcune anticipazioni e dove ci eravamo lasciati.

Ultima Fermata: le anticipazioni della seconda puntata

Per quanto riguarda la prossima puntata di Ultima fermata non abbiamo ancora molte informazioni. Come è giusto che sia infatti, la produzione è ben attenta a non far trapelare troppo per mantenere alta la curiosità dei telespettatori che si sono già appassionati alle vicende raccontate all’interno dello show ideato da Maria De Filippi e dalla sua Fascino e condotto dalla voce di Simona Ventura.

Da quanto possiamo vedere attraverso i filmati condivisi sulla pagina Instagram del programma però, sembrerebbe che protagonisti di questa nuova seconda puntata saranno Valentina e Samuel, che abbiamo già avuto modo di conoscere nella prima e assisteremo anche all’ingresso di due nuove coppie.

Le nuove coppie di Ultima Fermata

Tra le nuove coppie che prenderanno parte alla seconda puntata di Ultima fermata c’è anche quella formata da Luisiana e Biagio. Secondo quanto raccontato dalla prima, i due sono fidanzati da 10 anni, ma da un po’ di tempo hanno smesso di avere rapporti intimi. La causa, sempre secondo la donna che ha raccontato il motivo della loro partecipazione al programma, sarebbe da ricercare nel fatto che lui non riesca ad accettare che Luisiana sia stata con un’altra persona.

Tra i protagonisti di questa nuova puntata c’è anche il fidanzato di Stefania, che alle telecamere di Ultima fermata ha raccontato di averla tradita tre anni fa. I due sono fidanzati da 12 anni e nonostante sia passato un po’ di tempo, quel tradimento ha agito come un terremoto andando a scombussolare gli equilibri della coppia e rendendo lei molto più gelosa nei confronti del compagno.

Cosa è successo nella scorsa puntata: dove eravamo rimasti

Protagonisti della prima puntata di Ultima fermata sono stati senza dubbio Valeria e Maurizio, sposati e con figli. Lui, che in passato ha tradito più volte la moglie, ha dovuto assistere al corteggiamento in diretta dell’amante di lei, prima di arrivare al confronto finale, in un siparietto che, lo amettiamo, aveva qualcosa di davvero surreale.

Nella prima puntata andata in onda il 23 marzo quindi, abbiamo conosciuto le prime tre coppie e abbiamo anche assistito alla fine della storia d’amore tra Adryana e Jonathan. È stato lui a contattare il programma per tentare di ricucire una crepa nel rapporto causata dalla gelosia asfissiante di lei.

Nel corso della puntata, attraverso un vetro oscurato che separava lei e il ragazzo, Adryana ha avuto modo di vederlo relazionarsi con l’istruttrice di fitness Giorgia, cosa che le ha causato non poca disperazione. Adryana piange, tanto, e si sfoga con la psicologa per via della paura di un ipotetico tradimento del ragazzo. A seguito di questo colloquio, Adryana chiede un confronto con Jonathan che però la lascia, affermando di non essere più sicuro di ciò che prova per lei.