Manca ormai pochissimo al debutto della primissima edizione di “Ultima fermata”, il love game prodotto dalla Fascino, che per chi non lo sapesse è la società di produzione a cui fa capo Maria De Filippi, la cui etichetta è anche su altri programmi molto amati come “Uomini&Donne” e “Temptation Island”.

In attesa di poterlo vedere a partire dalla prima serata di mercoledì 23 marzo 2022, ovviamente su Canale 5, ecco tutte le anticipazioni che siamo riusciti a trovare sul programma.

Ultima fermata, tutte le anticipazioni

Come già sappiamo sono tre le coppie che prenderanno parte al love game e sono formate da Jonatan e Adryana, Samuel e Valentina e Maurizio e Stefania. Non sappiamo se in una possibile futura edizione se ne aggiungeranno delle altre.

Il programma comunque, aiutato anche dalla voce di Simona Ventura, narratrice esterna dello show, entrerà nelle loro storie per capire le origini degli strappi che si sono creati all’interno dei rispettivi rapporti di coppia e per tentare di ricucirli.

La domanda chiave posta dal programma è una: “proseguire il viaggio insieme oppure scendere dal treno?” e la risposta ovviamente è quella che segnerà definitivamente il proseguimento o la fine del rapporto di coppia dei nostri protagonisti.

Le coppie, nel tentativo di rispondere a questa domanda, non saranno lasciate totalmente da sole ma affronteranno il particolare viaggio all’interno dei loro sentimenti (un tema rindondante in tutti i programmi che portano la firma di Maria De Filippi) con l’aiuto di uno psicoterapeuta esperto, come ha annunciato la stessa Simona Ventura nel promo del programma.