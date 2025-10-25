Tutto sulla nail art: tecniche, stili e tendenze 2025

Le ultime news di gossip più piccanti della settimana in Italia Un viaggio attraverso i gossip più intriganti della settimana, con protagonisti storie d’amore, separazioni emozionanti e rivelazioni sorprendenti. Scopri le ultime novità e i retroscena che stanno facendo parlare di sé nel mondo del gossip!

Investire nel real estate di lusso a Milano nel 2025 Scopri come investire nel real estate di lusso a Milano nel 2025 e quali zone offrono le migliori opportunità.

Veronica Peparini e Andreas Muller svelano il loro esclusivo attico in costruzione a Roma Veronica Peparini e Andreas Muller ci invitano a scoprire il loro attico in fase di costruzione a Roma, un progetto che unisce design contemporaneo e comfort abitativo.

Ricordo di Marco Ghigliani: Un Pilastro del Giornalismo Italiano e di La7 Marco Ghigliani, figura di spicco nel panorama dei media, è venuto a mancare all’età di 60 anni, lasciando un’eredità significativa e duratura nel campo del giornalismo. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per l’informazione di qualità e una passione indomita per la verità.

Giulia Stabile: la nuova icona della danza italiana Giulia Stabile è una ballerina di fama internazionale che ha rivoluzionato il panorama della danza in Italia grazie alla sua incredibile passione e al suo straordinario talento. Con anni di esperienza nel settore, Giulia è riconosciuta per le sue performance mozzafiato e la sua dedizione all’arte della danza.

Nobody Wants This: la storia vera che ha ispirato la serie Netflix La serie Nobody Wants This trae ispirazione da una storia d’amore reale, raccontando le sfide di una relazione tra mondi diversi.