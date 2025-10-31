Tutto su It: Welcome to Derry, il nuovo prequel horror

Con l’arrivo della stagione autunnale, i fan dell’orrore possono prepararsi a un nuovo capitolo nell’universo di Stephen King. La serie It: Welcome to Derry debutterà su HBO, portandoci indietro nel tempo nel 1962, nella inquietante cittadina di Derry, nel Maine. Questa nuova narrazione farà scorrere brividi lungo la schiena, specialmente per coloro che hanno una fobia per i clown.

Il racconto si snoda attorno a una famiglia che si trasferisce in questo luogo dove eventi sinistri iniziano a manifestarsi.

Chi conosce la saga di It sa bene che Derry non è un posto sicuro: ogni 27 anni, il temuto clown Pennywise torna a mietere vittime tra i bambini. Il prequel esplora le origini di questo terrore, senza richiedere una conoscenza approfondita delle opere precedenti, sebbene i lettori del romanzo originale del 1986 possano trovare riferimenti intriganti.

Il lancio della serie

La prima puntata di It: Welcome to Derry andrà in onda domenica 26 ottobre alle 21:00 ET/PT su HBO e sarà disponibile anche in streaming su HBO Max.

Gli episodi successivi seguiranno un ritmo settimanale, promettendo di mantenere alta la tensione fino al gran finale, previsto per il 14 dicembre. Gli appassionati di horror possono aspettarsi un vero e proprio viaggio nel terrore, perfettamente in linea con l’atmosfera di Halloween.

Dettagli sulla trama

La serie si colloca temporalmente tra gli eventi di It e It Capitolo Due, espandendo l’universo narrativo con nuovi personaggi e storie. L’idea centrale è quella di far rivivere la paura di Pennywise, ma attraverso nuove lenti e prospettive.

La scelta di ambientare la storia nel 1962 crea un legame diretto con il ciclo di terrore che circonda il clown malefico.

La visione di Stephen King

Il leggendario autore ha recentemente condiviso una lista di titoli che considera ideali per la notte di Halloween. Tra questi, spicca ovviamente It: Welcome to Derry, che continua a sviluppare l’iconica figura di Pennywise. King ha spiegato che la serie esplorerà le sue tematiche di sempre, mescolando orrore e mitologia personale, promettendo di attrarre non solo i fan della saga originale, ma anche nuovi spettatori.

Altri titoli consigliati

Oltre a It: Welcome to Derry, King suggerisce altre opere per questa stagione spettrale. Tra queste, The Institute, una serie che racconta la vita di bambini con poteri straordinari imprigionati da una misteriosa organizzazione. Questo titolo mette in luce le paure psicologiche e le manipolazioni umane, rivelando che l’orrore può assumere forme ben più inquietanti rispetto a mostri e fantasmi.

Un’esperienza immersiva per i fan

In occasione del lancio di It: Welcome to Derry, Sky e NOW hanno organizzato eventi speciali, incluso un’esperienza immersiva nota come Derry Bus, dove i fan possono interagire con l’universo della serie. Questa iniziativa offrirà un’anticipazione unica del terrore che la serie avrà da offrire, con decorazioni inquietanti e installazioni che richiamano l’atmosfera di Derry.

La nuova serie, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, è stata sviluppata dagli stessi registi di IT e IT Capitolo Due, promettendo una continuità stilistica e tematica che non deluderà i fanatici del genere. Con un cast di attori di talento, tra cui Bill Skarsgård, ci si aspetta che It: Welcome to Derry diventi un punto di riferimento per gli amanti dell’orrore contemporaneo.