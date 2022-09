I look di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli durante la prima puntata di Tu si que vales hanno conquistato il pubblico. Scopriamo quanto costano gli abiti scelti dalla conduttrice e dall’attrice.

Tu si que vales, look prima puntata: l’abito di Belen Rodriguez

La nuova stagione di Tu si que vales è ufficialmente iniziata nella prima serata di sabato 17 settembre. Tutto è rimasto uguale alla scorsa edizione, con i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli e i conduttori Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. La showgirl argentina, in occasione della prima puntata, ha scelto un abito color terra bruciata, semplice ed elegante, con uno spacco molto profondo e gli addominali in vista.

L’abito è stato abbinato ad un paio di sandali beige, stringati e con il tacco.

Un abito più accessibile rispetto a molti altri abiti scelti dalle star della televisione italiana. L’Isamaya Dress, griffato Rat & Boa, costa 200 euro. Non è una cifra particolarmente bassa, ma neanche impossibile. Per quanto riguarda le calzature il prezzo sale. Il Cleopatra Sandals indossato da Belen Rodriguez costa ben 335 euro e fa parte della collezione del brand Monroi Roma.

Tu si que vales: l’abito di Sabina Ferilli

L’abito scelto da Sabrina Ferilli, invece, raggiunge delle cifre davvero proibitive e di gran lusso. L’abito Nayan di Maria Lucia Hohan, una designer di origini rumene, costa ben 1.450 euro. Una cifra davvero molto alta. Per quanto riguarda le scarpe scelte dall’attrice romana, Décolleté Blade in vernice, griffate Casadei, il prezzo è molto più basso, ovvero 248 euro. Un look molto più costoso rispetto a quello scelto da Belen Rodriguez. La presenza di Sabrina Ferilli è sempre molto amata dal pubblico per la sua genuinità e per i suoi siparietti con l’amica Maria De Filippi.