Trucco di Natale: I Segreti per un Look Impeccabile e Festivo

Con l’arrivo del periodo natalizio, è tempo di prepararsi per le celebrazioni. Che si tratti di organizzare una festa o di tornare a casa dai propri cari, è fondamentale avere un look impeccabile per le festività. I social media come Instagram e Pinterest offrono innumerevoli idee, ma avere consigli da esperti può fare la differenza.

Per fornire indicazioni utili, è stata consultata la truccatrice di celebrità Kelli Anne Sewell, nota per la sua capacità di creare look luminosi e sofisticati.

Attraverso la sua app Makeup By Kelli Anne, condivide tecniche professionali per ottenere risultati simili a quelli dei saloni a casa propria. Di seguito, si presentano i suoi consigli per un trucco festivo impeccabile.

Preparazione della pelle: il primo passo fondamentale

Un aspetto essenziale di qualsiasi trucco è la cura della pelle. Kelli sottolinea che ogni look di trucco di successo inizia con una preparazione adeguata della pelle. In inverno, è fondamentale prestare particolare attenzione all’idratazione, poiché le basse temperature possono accentuare la secchezza della pelle.

Kelli suggerisce di utilizzare prodotti idratanti e nutrienti per garantire una base perfetta.

Prodotti consigliati per l’idratazione

Per una preparazione efficace della pelle, Kelli raccomanda di combinare prodotti con consistenze più ricche. Si consiglia di iniziare con il Rhode Glazing Milk per un tocco di luminosità e di seguire con il Dieux Instant Angel per un’ulteriore idratazione. È importante applicare una buona crema per il contorno occhi e un lip mask per mantenere le labbra morbide e prevenire screpolature.

Il trucco festivo: osare con stile

Le festività rappresentano il momento ideale per osare con il trucco. Glitter, blush audaci e tonalità bronzate possono trasformare il proprio aspetto in un attimo. Per chi ama il glitter, un illuminante scintillante come il Fenty Diamond Bomb è ideale per aggiungere un tocco di lucentezza a viso, occhi e labbra.

Trend di blush per le festività

Per chi preferisce un look più sobrio, è possibile comunque brillare con colori caldi e terrosi.

Kelli consiglia sfumature come il Toasted Terracotta di Summer Fridays e il Tan Lines di Rhode. Un trucco efficace consiste nel combinare queste tonalità con un eyeliner bronzo scintillante, come quello di Victoria Beckham, per dare profondità e luminosità al trucco senza esagerare.

Equilibrio e longevità del trucco

Un altro aspetto cruciale per un trucco di successo è l’equilibrio. Se si decide di evidenziare gli occhi o le labbra, è importante che il resto del viso rimanga fresco e pulito. Kelli consiglia di optare per un fondotinta luminoso piuttosto che completamente opaco, poiché questo darà un aspetto più naturale e radioso.

Per garantire che il trucco duri tutto il giorno e la notte, Kelli suggerisce di fissare i prodotti cremosi con strati leggeri di polvere. È fondamentale completare il look con uno spray fissante, come il Charlotte Tilbury Airbrush Setting Spray, per mantenere il trucco impeccabile anche durante le festività.

Con questi consigli e suggerimenti, sarà possibile brillare in ogni occasione durante le festività. È importante divertirsi ed esprimere la propria personalità attraverso il trucco.