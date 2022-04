Netflix non smette mai di stupire i propri utenti con offerte sempre nuove. Tra le novità del mese di aprile infatti c’è anche una serie interattiva molto interessante, ideale per passare il tempo da soli o in compagnia. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere su Trivia Quest, la nuova proposta del colosso di streaming che vuole ispirarsi al noto quiz multipiattaforma.

Trivia Quest: tutto sulla prima serie interattiva di Netflix

La prima serie interattiva disponibile sulla piattaforma di streaming di proprietà di Netflix ci farà compagnia per tutto il mese di aprile e oltre. Si compone infatti di 30 episodi contenenti animazioni esclusive ispirate ai titoli più amati presenti sulla piattaforma. Se anche voi siete curiosi di scoprire come funziona scopritelo insieme a noi in questo articolo!

Come funziona e cosa bisogna sapere

I telespettatori con Trivia Quest si trasformeranno in veri e propri giocatori per intraprendere una missione con lo scopo di aiutare Willy, il protagonista, a salvare i cittadini di Trivialand dal malvagio antagonista Rocky, malignamente affamato di tutte le conoscenze del mondo.

Dall’inizio di aprile, ogni giorno viene cariato un nuovo episodio (per un totale di 30) che include 24 domande divise precisamente a metà in base alla difficoltà.

Gli argomenti, proprio come vuole Trivia, sono dei più disparati e vanno dalla scienza alla storia, dall’intrattenimento allo sport, dall’arte fino anche alla geografia. Ogni domanda è scelta multipla con 4 possibilità di risposta.

Gli easter egg

Trivia Quest promette tantissimi easter egg, ovvero piccoli riferimenti che strizzano l’occhiolino ai fan delle serie tv più amate. Nel trailer si è infatti visto il Demogorgone di Stranger Things, grande amico di Rocky.

Non vi facciamo ulteriori spoiler, per non rovinarvi la sorpresa. Resta a voi allora scoprire tutti gli altri personaggi che si nasconodono all’interno della serie!