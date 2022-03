È giunto il momento di ritrovare la forma fisica perfetta! Arriva il periodo in cui si cerca di migliorare quelli inestetismi che non solo ci possono far sentire a disagio nel rapporto con gli altri ma che generano sensazioni di pesantezza e disturbi di vario generare.

Questo ci porta a non vivere pienamente una delle stagioni più belle, l’estate. Scopriamo i vari trattamenti e massaggi corpo prima dell’estate!

Trattamenti e massaggi corpo per l’estate

Con il cambio di stagione e l’arrivo del caldo il nostro corpo subisce delle influenze esterne a cui cerca di adattarsi. Il nostro organismo inizia a sentire di più la stanchezza, la debolezza, la pesantezza alle gambe, difetti di circolazione, formazione di edemi, ecc…

Proprio per questo molto spesso si ricorre a trattamenti e massaggi corpo svolgono un’azione a 360° sugli inestetismi, risolvendo non solo problemi estetici ma anche quelli che vanno oltre la sfera estetica. Così saremo leggere, toniche e vitali per l’estate.

Emsculpt

Uno dei trattamenti utili per un corpo tonico è il Body Contouring di Emsculpt. Questo trattamento si basa su una tecnologia che usa energia elettromagnetica ad alta intensità focalizzata che induce contrazioni muscolari (30 minuti di allenamento corrispondo a 20.000 contrazioni muscolari).

In questo modo otterremo un aumento e un rafforzamento del tono muscolare oltre che una riduzione dell’adiposità per un rimodellamento dell’intera silhouette. È un trattamento non invasivo che può essere scelto da tutti coloro che non vogliono sottoporsi ad interventi chirurgici. Le zone che possono essere trattate sono:

addome;

glutei;

braccia;

interno ed esterno coscia.

LPG per combattere la cellulite

Un altro alleato per la tua bellezza è l‘endermologie o terapia LPG, un massaggio profondo che stimola il tessuto connettivo e combatte la cellulite. È una tecnica che favorisce la rigenerazione del tessuto connettivo, attraverso un massaggio meccanico che si effettua con un piccolo rullo applicabile in ogni parte del corpo. Questo massaggio è indicato per tutte le persone di ogni età che oltre a voler contrastare la cellulite, migliora problemi circolatori e riassorbe gli edemi. Questo trattamento dura 40 minuti in cicli da 10 sedute.

Trattamento con ultrasuoni

Un’altra tecnologia è quella ultrasuoni di Alma Laser che è in grado di trattare e migliorare accumuli adiposi e cuscinetti più difficili, resistenti a diete e attività fisica mirata. Questo trattamento non invasivo, affinché abbia effetto, deve essere effettuato almeno in 6 sedute, da mezz’ora ciascuna. Potete richiedere questo trattamento in Villa Brasini Beauty Clinic a Milano oppure in cliniche specializzate presenti a Roma, Napoli e Forte dei Marmi.

Il Soin Suprême Energisant

Maria Galland Paris la il nuovo massaggio corpo Soin Suprême Energisant. Questo massaggio di circa sessanta minuti oltre a migliorare la forma fisica serve anche per raggiungere un equilibrio psichico. Caratterizzato da movimenti morbidi, lunghi e lenti essi scolpiscono il corpo migliorando cosi l’irrorazione dei tessuti, eliminando le tensioni e ritrovando un benessere generale psico-fisico.

Body Vitality di Dibi Milano

Il trattamento Body Vitality di Dibi Milano, di circa quaranta minuti, contribuisce a donare una pelle elastica, compatta e levigata. Combatte l’adiposità riducendo centimetri sui fianchi, cosce e addome. Inoltre, a casa si possono intensificare gli effetti utilizzando i prodotti della linea Body Vitality come scrub, olio ristrutturante e crema idratante.

Trattamento collo e décolleté

Da Warewe, la facialist giapponese Aska San propone un massaggio linfodrenante non solo per il viso ma anche per il collo e décolleté. Questo massaggio stimola la circolazione linfatico introno alle fosse clavicolari donando tono muscolare e rendendo la pelle elastica. Alla fine del trattamento si applica Warew Serum con vitamina C e attivi giapponesi illuminanti.

