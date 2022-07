Non accenna a scemare il caldo record e in Italia sono previsti picchi di 42 gradi, con l’anticiclone africano che sul nostro paese non perderà la sua forza e che per inizio agosto è destinato ad incrementare ancor più la colonnina di mercurio.

I record europei, con l’Inghilterra che ha toccato più di 40 gradi per la prima volta nella storia, e con valori infernali in Spagna, Portogallo Francia, Belgio, Olanda e Germania, sono destinati a trovare crogiolo qui da noi in Italia fra pochi giorni.

Non è finita, previsti picchi di 42 gradi in Italia

Per il nostro paese si apre una nuova fase torrida con massime fino a 40/42 gradi.

Ma dove saliranno le temperature? Dapprima al nord e sul versante tirrenico, poi praticamente ovunque. Insomma, ci aspetta una estate piena molto simile a quella terribile incarnata dall’agosto 2003. Le previsioni meteo dicono che la settimana prossima potrebbe anche registrarsi un lieve calo delle temperature, ma sarà una flebile tregua.

Zero termico oltre la quota del Monte Bianco

Dall’inizio di agosto è attesa una nuova massa di aria calda nordafricana.

E in quel frangente il termometro andrà sotto zero solo a quote superiori ai 4800 metri, il che sigifica che neanche sul Monte Bianco si raggiungerà lo zero e che sulla montagna più alta d’Europa e su tutto l’arco alpino ghiaccio e permafrost sono a rischio.