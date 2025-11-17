Tracciabilità e Sostenibilità nella Moda: Scopri il Progetto TRICK per una Moda Responsabile

La tracciabilità rappresenta un elemento chiave per promuovere una moda sostenibile. Il progetto TRICK utilizza la tecnologia blockchain per garantire la qualità e l'origine certificata dei materiali, assicurando così trasparenza e responsabilità all'interno dell'industria della moda.

Negli ultimi anni, la questione della sostenibilità nel mondo della moda ha assunto un’importanza crescente. La necessità di comprendere la provenienza dei materiali utilizzati nei capi d’abbigliamento è diventata cruciale per i consumatori sempre più consapevoli. Un’iniziativa significativa in questo campo è il progetto TRICK, sostenuto dal programma europeo Horizon 2025, che mira a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti, dal momento della produzione fino al consumatore finale.

Il ruolo della blockchain nella moda

Uno degli strumenti principali utilizzati dal progetto TRICK è la blockchain, una tecnologia innovativa che consente la creazione di un registro sicuro e condiviso. Questo sistema permette a tutte le aziende coinvolte nella filiera della moda di registrare e verificare la provenienza delle fibre e dei materiali. Grazie a questa piattaforma, i dati relativi alla produzione e ai processi aziendali possono essere accessibili e facilmente consultabili, creando così un ambiente di fiducia tra produttori e consumatori.

Un consorzio di esperti

Il consorzio che attua il progetto TRICK è guidato dal Lanificio Fratelli Piacenza Spa e comprende 31 entità tra aziende, associazioni no profit e centri di ricerca, tra cui l’Enea. Con la collaborazione di esperti del settore, il progetto si propone di offrire un sistema di tracciabilità che possa essere applicato non solo alla moda, ma anche ad altri settori come quello agroalimentare, dimostrando così la sua versatilità e replicabilità.

La circolarità come obiettivo chiave

Un altro aspetto fondamentale del progetto TRICK è la circolarità dei processi produttivi. Questo concetto implica la necessità di progettare prodotti che possano essere riutilizzati e riciclati efficacemente. La tecnologia blockchain non solo facilita la tracciabilità, ma anche la condivisione delle informazioni necessarie per garantire il riuso delle fibre al termine del ciclo di vita dei prodotti. In questo modo, il progetto si impegna a promuovere una moda più responsabile e sostenibile.

Servizi per la sostenibilità

Attraverso l’architettura tecnologica del progetto, TRICK fornisce diversi servizi utili per la moda sostenibile, come la certificazione di origine dei materiali e la valutazione dell’impatto ambientale. Inoltre, il sistema basato sulla blockchain contribuisce a prevenire la contraffazione, assicurando l’autenticità dei prodotti e proteggendo i consumatori dall’uso di sostanze chimiche dannose.

Una moda in crisi e la necessità di cambiamento

Il dibattito sulla moda sostenibile ha assunto toni di urgenza. Secondo un rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, la produzione di abbigliamento nell’Unione Europea ha generato nel 2025 ben 121 milioni di tonnellate di CO2, con un impatto ambientale significativo. La moda, spesso considerata un settore in crisi, ha bisogno di un cambiamento radicale per ridurre il proprio impatto ecologico. La circolarità non è solo una soluzione, ma una necessità, sia dal punto di vista della produzione che da quello del consumo.

È evidente che i dati sono essenziali per guidare questa trasformazione. Progetti come TRICK rappresentano un passo fondamentale verso una moda più sostenibile e consapevole. Attraverso la tracciabilità e la circolarità, non solo si migliora la qualità dei prodotti, ma si promuove anche una cultura del consumo responsabile, che può contribuire a un futuro migliore per tutti.