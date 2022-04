Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono stati tra i personaggi più amati dell’edizione del Grande Fratello Vip 2020-2021. Ora i due amici che sono stati ribattezzati dai fan “Zorzando”, potrebbero ritornare insieme per una nuova trasmissione televisiva. A dare la notizia in anteprima Tvblog.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando insieme in tv: in quale ruolo li vedremo?

Stando a quanto si apprende dalla testata e da ciò che emerge dai post su Instagram pubblicati dai diretti interessati, Zorzi e Orlando si ritroveranno insieme su Discovery in un nuovissimo format già conosciuto all’estero: si tratta di “This is my house”, programma nel quale quattro concorrenti dovranno convincere una giuria che quella è la loro casa. Di questi ultimi tre però mentono. La sfida sarà dunque capire chi di loro dice la verità.

Ad ogni modo non ci sarebbe ancora dato sapere in che ruolo li vedremo. Stefania Orlando in un suo recente post condiviso sui social ha però fornito un indizio: “Sono molto felice di iniziare una nuova avventura con questo fantastico gruppo capitanato da Tommaso Zorzi, saremo il panel più fantastico che ci sia in This Is My House”.

I due ex gieffini saranno impegnati anche in altri progetti televisivi

Sia Stefania Orlando che Tommaso Zorzi saranno nei prossimi mesi anche impegnati in altri progetti sempre per il gruppo Discovery.

La prima apparirà nel programma “Stand Up! Comici in Prova” sul canale Nove, mentre l’influencer dovrebbe essere prossimamente impegnato nella seconda edizione di Drag Race Italia.