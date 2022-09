Dopo la dolorosa rottura con Michelle Hunziker Tomaso Trussardi è stato avvistato in compagnia dell’imprenditrice Ruzwana Bashir, e sembra che i due fossero in atteggiamenti intimi.

Tomaso Trussardi: la nuova fiamma

Secondo il settimanale Diva e Donna – che li ha avvistati durante una vacanza in barca – Tomaso Trussardi e Ruzwana Bashir formerebbero una nuova coppia.

I due sono stati avvistati in atteggiamenti complici durante le loro cene raffinate in yacht o mentre semplicemente prendevano il sole e si scambiavano sorrisi e carezze. Per Trussardi potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la dolorosa fine del suo matrimonio con Michelle Hunziker, annunciata gennaio 2022.

Chi è Ruzwana Bashir

Nata nel 1983 a Skipton, nel Regno Unito, Ruzwana Bashir ha fondato Peek, una società di viaggi con sede a San Francisco, in California.

Oggi è amministratrice delegata della sua società e secondo Forbes è una delle imprenditrice under 30 più promettenti del Regno Unito. Non è dato sapere dove lei e Trussardi si siano conosciuti né se la loro sia una storia d’amore, ma in tanti tra i fan dei social sperano di saperne presto di più. L’imprenditore, da sempre molto riservato, si è guardato bene dal confermare o smentire i rumor in circolazione.