Nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo, è stata comunicata la prematura scomparsa di Tom Parker, cantante dei The Wanted di soli 33 anni. L’artista stava affrontando da circa due anni una dura battaglia contro un tumore al cervello inoperabile.

La notizia è stata diramata dalla moglie del cantante, Kelsey Parker, con un post pubblicato su Instagram. La donna, infatti, ha scritto:

È con il più grande dolore che confermiamo che Tom si è spento in pace oggi con tutta la sua famiglia vicino. I nostri cuori sono a pezzi, Tom era il centro del nostro mondo e non riusciamo a immaginare una vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energetica. Siamo davvero grati per tutto l’amore e il sostegno e chiediamo di essere tutti uniti nell’assicurarci che la luce di Tom continui a risplendere per i suoi bellissimi figli. Grazie a tutti quelli che l’hanno sostenuto, ha combattuto fino all’ultimo. Sono fiera di te per sempre.