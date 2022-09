Checco Zalone e il suo Tolo Tolo arrivano in tv martedì 27 settembre 2022: un viaggio in Africa, l'amore, la paura e tantissimo coraggio.

Un racconto emozionante e ricco di ironia: ambientato in Africa, Tolo Tolo, quinto film di Checco Zalone (prima volta da regista) sarà trasmesso in televisione martedì 27 settembre 2022 alle ore 21:20 su Canale 5.

Tolo Tolo: la trama del film di e con Checco Zalone

Dopo avere rifiutato il reddito di cittadinanza, il giovane Checco decide di intraprendere una nuova parentesi di vita, aprendo un sushi restaurant nella sua terra d’origine, Spinazzola, luogo in cui la cultura culinaria è diametralmente opposta. Il nuovo ristorante di Checco, il Murgia & Sushi, dopo circa un mese dalla sua apertura fallisce e Checco viene travolto da debiti e problemi economici non di poco conto, fino ad arrivare al pignoramento da parte del fisco e la conseguente chiusura del locale.

Trovatosi in una situazione decisamente complessa, Checco decide di fuggire e, come potrete immaginare, la sua destinazione sarà l’Africa, più precisamente in Kenya, dove trova lavoro come camerirere all’interno di un villaggio turistico di lusso. L’inizio del nuovo lavoro gli consentirà di fare nuove amicizie e di conoscere nuove persone, tra cui Oumar, anche lui cameriere e fortemente appassionato della cultura italiana (è amante dei film di Pasolini), fino a risultare, paradossalmente, molto più acculturato e intelligente dello stesso Checco.

Tutto cambia quando scoppia una guerra civile e un gruppo di terroristi attaccano e distruggono il villaggio. Checco, per la prima volta in una situazione del genere, non riesce veramente a rendersi conto della gravità della cosa e inizialmente, non percependo il vero pericolo, si preoccupa di mettere in salvo i suoi beni materiali (cosmetici, abiti firmati etc.). Con Oumar si riusciranno a rifugiare nel villaggio natale di quest’ultimo, che però viene attaccato dopo poco tempo.

Tra peripezie, fughe, pericoli e persone (saranno importanti per Checco anche Idjaba e Doudou), Checco si troverà a percorrere sulla propria pelle quella tortuosa rotta che i migranti temono sempre di più, ma che si attacca alla speranza di vita.

Emozionante, simpatico ed estremamente riflessivo: Tolo Tolo è tutto questo.

Il cast di Tolo Tolo

Accanto al regista e protagonista Checco Zalone (che interpreta se stesso, come da abitudine), si troveranno tanti altri volti.

Oumar è interpretato da Souleymane Sylla, Idjaba è Manda Touré, Doudou è Nassor Said Birya, ma ci saranno anche Alexis Michalik (Alexandre Lemaitre), Arianna Scommegna (Nunzia), Antonella Attili (signora Lella), Gianni D’Addario (Luigi Gramegna), Nicola Nocella (avvocato Russo), Sara Putignano (Nicla, la prima moglie di Checco), Diletta Acquaviva (Barbara, seconda moglie di Checco), Maurizio Bousso (ragazzo di Agadez), Barbara Bouchet (signora Inge) e Nicola Di Bari (zio Nicola).

Dove vedere Tolo Tolo

Per coloro che avessero voglia di perdersi tra ironia e realtà, Tolo Tolo sarà disponibile martedì 27 settembre 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. È disponibile anche in streaming ma a noleggio (o acquistabile a un prezzo più alto) sulle varie piattaforme online.

Della durata di un’ora e mezza, Tolo Tolo ha conquistato il cuore di chiunque, grazie anche – e soprattutto – alla spontanea verità e ironia di Zalone. Siete pronte/i per vivere un viaggio diverso?