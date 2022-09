Il 9 settembre 2022 uscirà il nuovo singolo di Tiziano Ferro, La vita splendida, in collaborazione con Brunori SAS e Dimartino. Il fulcro? L' amicizia.

Se siete fan del grande Tiziano Ferro la notizia sarà entusiasmante: perché? Perché Tiziano Ferro è prossimo a fare uscire un nuovo singolo, che apre la strada al nuovo album in uscita l’11 novembre 2022.

Scopriamo più nel dettaglio la canzone e la storia che c’è dietro.

Il mondo della musica italiana sarà lieto di accogliere il nuovo singolo di Tiziano Ferro: il titolo? La vita splendida, in uscita il prossimo 9 settembre 2022.

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro: titolo e data di uscita

La canzone entrerà a fare parte del nuovo album dell’artista, Il mondo è nostro, che uscirà ufficialmente l’11 novembre 2022, come sopra citato.

La collaborazione con Brunori SAS e Dimartino

In occasione della realizzazione del nuovo pezzo, Tiziano Ferro ha deciso di collaborare con due artisti molto noti: Brunori SAS e Dimartino.

Lo stesso Brunori ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dal coraggio di Ferro di mettersi a nudo e di mostrare pubblicamente ogni sua minima fragilità senza filtri e senza essere impostato. Da lì, l’idea di volere collaborare e di condividere, insieme, nuove emozioni. L’artista racconta inoltre che insieme al collega Nino Dimartino aveva già cominciato a scivere una bozza della canzone, ma più scorreva il documentario sulla vita di Tiziano Ferro, più si rendeva conto di quanto la sua voce e la sua storia potessero essere perfette per il brano.

La vita splendida sarà il primo brano del nuovo album di Tiziano Ferro.

Il significato del nuovo singolo La vita splendida

“Ma una vita così

io la voglio lo stesso

una vita così

A pensarci mi vengono i brividi

Ma io la voglio cantare

anche quando

l’orchestra scompare”

Recita così l’ultimo post del cantante pubblicato sul suo profilo Instagram. Probabilmente estrapolato dal testo della canzone, le parole di La vita splendida, usate come caption dal cantante, hanno accompagnato l’annuncio della nuova uscita.

Lo stesso Ferro, inoltre, ha raccontato che la canzone altro non è che un “dialogo ipotetico con una mia cara amica, una persona con cui sono cresciuto, mi sono confrontato a 20,30 e 40 anni”, aggiungendo come in tutto questo tempo trascorso, essi si siano confrontati su tutto e di più, abbiano sviscerato fragilità e insicurezze, condiviso i momenti più belli e quelli più brutti e la canzone, di conseguenza, vuole celebrare proprio l’Amicizia con la “A” maiuscola, ponendo l’attenzione nel dialogo che si innesca tra due persone amiche.

Altro elemento essenziale è ovviamente la vita: fatta di intralci, di ostacoli, di strade tortuose e di momenti di precario equilibrio, la vita rimane vita e, alla fine, fa sempre respirare a pieni polmoni.

Il grande pubblico è pronto per il nuovo lancio del 9 settembre 2022: La vita splendida, dunque, regalerà nuove emozioni e racconterà una storia personale che, come spesso accade con la musica, è un po’ la storia di chiunque. Perchè la vita è soggettiva, è piena di sfumature, è vero, ma alla fine siamo molto più simili di quanto crediamo.

Sarà bello, infine, ascoltare un dialogo così personale ma così altrettanto condiviso.