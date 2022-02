Dopo la scomparsa del suo adorato cane Jake, Tiziano Ferro ha adottato un altro amico a quattro zampe presso un canile.

Tiziano Ferro adotta un altro cane

Dopo aver superato la scomparsa del suo cane, Jake, Tiziano Ferro si è rivolto ad un canile per adottare un altro cane adulto.

Il cantante ha svelato sui social che il nome del suo amico a quattro zampe sarebbe Johnny ma lui e il marito Victor Allen avrebbero deciso di chiamarlo Gianni.

“La vita di Gianni d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla”, ha scritto il cantante, e ancora: “Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni.

Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista ‘eutanasia’ di un brutto canile, perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore… (…) Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti, capaci di insegnare smisurata gratitudine. Pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!”.

Tiziano Ferro: l’amore per i cani

Tiziano Ferro è un grande amante dei cani e sui social non manca di raccontare spesso ai fan il suo rapporto e la sua quotidianità con i suoi amici a quattro zampe.

Johnny è il terzo cane che il cantante ha deciso di adottare insieme al marito. Precedentemente aveva avuto Jake e Beau, entrambi scomparsi per la vecchiaia e la malattia.

Il cane scomparso

Quando il suo cane Jake è scomparso il cantante ha scritto: “Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio.”