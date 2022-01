Una delle serie tv drammatiche più amate di sempre è arrivata alla sua stagione finale. Da Gennaio 2022 in America va in onda This is us 6 e le anticipazioni non mancano. Lo show arriverà in Italia sui canali Fox da metà 2022, ma nel frattempo i fan italiani non rimarranno a bocca asciutta.

Il creatore della serie infatti ha annunciato che il finale, nonostante tutta la sua tristezza, soddisferà del tutto chi ha seguito la serie tv in questi anni. Ha inoltre annunciato che non ci saranno spin off sulle vite dei personaggi, e che la storia si concluderà con la sesta stagione.

This is us 6: le anticipazioni della serie tv

This is us è giunta al capolinea, e dal 4 Gennaio 2022 è cominciata la messa in onda dell’ultima stagione in America.

I fan italiani della serie tv drammatica dovranno aspettare ancora qualche mese prima di poter vedere gli episodi, ma nel frattempo non mancano le informazioni. Infatti stanno già circolando numerose anticipazioni per This is us 6. Il primo episodio della stagione è un vero e proprio tuffo nel passato, e si rifà allo solito stile dello show. Nel corso delle puntate infatti la storia si muoverà attraverso numerosi flashback che permetteranno agli spettatori di scoprire sempre più dettagli nelle vite dei protagonisti.

Vedremo quindi diversi momenti delle vite dei personaggi principali, dagli anni Ottanta a oggi. Prima di tutti Randall, mentre affronta un percorso estremamente personale alla ricerca del suo vero padre. Abbiamo anche Kate e i suoi preparativi per il matrimonio con Toby, il tutto nella sua continua lotta con il proprio corpo e la sua percezione di sé stessa. Non mancheranno certo i momenti dedicati a Kevin, la cui vita sembra sempre più complicata dopo la fine della relazione con la moglie Madison e i problemi con la sua carriera. Non mancheranno però nuove storie, come quella sull’incontro fra Rebecca e Miguel e la gravidanza di Deja.

Le scelte prese per il finale

La sesta stagione metterà dunque il punto alla storia dei protagonisti di This is us, e si prevedono molte lacrime. Durante un’intervista il creatore della serie ha affermato che il finale sarà davvero molto triste, ma che sicuramente non deluderà i fan dello show, e sarà all’altezza delle aspettative. Il cast ovviamente sarà lo stesso di sempre, per cui rivedremo Sterling K. Brown nei panni di Randall, Chrissy Metz in quelli di Kate e Justin Hartley tornerà ad interpretare Kevin. Tornerà nel cast anche l’attore Milo Ventimiglia, in diversi flashback dedicati a Jack, nonostante la morte del personaggio.

I fan si aspettano quindi tanta malinconia e la dose giusta di nostalgia, che sicuramente non mancheranno. Nel corso dei sei anni della sua messa in onda This is us ha ottenuto un numero sempre più grandi di consensi, guadagnandosi 38 nomination agli Emmy Awards. Dan Fogelman, il creatore della serie, sin dall’inizio aveva deciso che lo show non sarebbe durato più di 6 stagioni, e così sarà. Inoltre non sono previsti spin off sui personaggi, perché ritenuti inutili: “Una volta che sarà completata la serie si saprà già tutto”. In attesa della 6 stagione, è possibile rivedere quelle precedenti e soprattutto la 5 fra le novità di Novembre 2021 su prime video.