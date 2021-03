Chi sono i cantanti di The Voice Senior a Sanremo 2021

Tra gli artisti a Sanremo 2021 c’è anche Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Evani Giancaspro. Alla kermesse, l’artista definito da Amadeus un “giocoliere con le parole”, porta un brano dal titolo “Arnica”. Se già il suo personaggio poliedrico non dovesse suscitare abbastanza curiosità, per la serata dedicata alle cover è accompagnato da un gruppo molto particolare.

Si tratta del gruppo composto da alcuni partecipanti di The Voice Senior, che insieme a Gio Evan si esibiscono nella celebre “Gli anni”, degli 883.

I cantanti di The Voice Senior a Sanremo

La prima edizione è stata trasmessa da Rai 1 tra novembre e dicembre 2020. Condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior ha tra i giudici una vecchia conoscenza, Al Bano Carrisi accompagnato dalla figlia Jasmine che, a sua volta, sta muovendo i primi passi nel mondo della musica.

Padre e figlia sono stati affiancati da altri due pilastri della musica italiana, ovvero la cantante Loredana Bertè e il neomelodico Gigi D’Alessio. A completare lo schieramento un altro big, ma di tutt’altro genere, il rapper avellinese Clementino.

Ad essere incoronato primo vincitore di questa particolare edizione è stato Erminio Sinni, Elena Ferretti si è invece aggiudicata il secondo posto. Mentre Ann Harper e Gianni Pera sono stati eliminati durante la semifinale.

Insieme, hanno colto l’invito di Gio Evan, con cui calcano il palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2021.

Chi è Erminio Sinni

Erminio Sinni nasce a Grosseto il 5 febbraio del 1961. La musica per lui non è solo un hobby, ma una professione che lo ha portato anche a fare più di un’esperienza sanremese. La prima occasione di partecipare al festival arriva, per Sinni, nel 1989 in qualità di autore di “Tutti i cuori sensibili”, portata da Stefania La Fauci. La seconda occasione risale invece al 1993, quando gareggia con “L’amore vero”, scritta per lui dal celebre cantante e compositore Riccardo Cocciante. Quell’anno Erminio Sinni arriva al quinto posto della classifica e si aggiudica ben due premi.

Durante la sua carriera musicale ha l’occasione di collaborare con alcuni artisti molto noti, come il già citato Riccardo Cocciante e la cantante Paola Turci. Nel 2020 si presenta alle blind auditions di The Voice Senior con una cover di “A mano a mano”, proprio di Cocciante, conquistando tutti e quattro i giudici, ma scegliendo come coach Loredana Bertè.

Chi è Elena Ferretti

Elena Ferretti nasce a San Donato Milanese nel 1960. La sua attività musicale inizia negli anni ’90 come cantante e vocalist. È la fondatrice, insieme alla cantautrice Clara Moroni, del gruppo Gipsy&Queen e nel corso degli anni ha pubblicato diversi album sotto altrettanti pseudonimi. Le sue specialità sono l’iconica italo disco e la dance.

Si presenta alle blind auditions della prima edizione di The Voice Senior con la cover di “Ti sento” dei Matia Bazar, ricevendo il consenso di tutti e quattro i giudici, ma scegliendo di far parte della scuderia di Gigi D’Alessio. Con la sua bravura sbaraglia tutti, o quasi, i concorrenti del talent aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Chi è Ann Harper

Ann Harper ha origini scozzesi. Nasce infatti a Glasgow il 13 gennaio del 1954. Durante una vacanza in Italia si innamora di un uomo di origini pugliesi e per lui decide di rimanere nel Bel Paese. La relazione non è destinata a durare, ma nonostante questo la Harper decide di non tornare indietro, trasferendosi stabilmente a Milano insieme al figlio.

La Harper si presenta alle blind auditions con la cover di “Simply The Best” di Tina Turner. La sua voce ha stregato i giudici, Loredana Bertè compresa, che rapita dalla bravura della donna, si è dimenticata di premere il pulsante per girare la propria poltrona. Come coach ha scelto Al Bano, che l’ha guidata fino alla semifinale. Oltre ad avere una voce straordinaria, Ann Harper sa suonare il violino e il pianoforte.

Chi è Gianni Pera

Gianni Pera nasce a Roma il 13 agosto del 1960. Ha lavorato nel settore alberghiero, fino a quando come è capitato molti altri colleghi, non è stato ostacolato dalla pandemia da Coronavirus. La musica, il canto e la danza sono passioni che lo accompagnano sin dalla giovane età, ma che lo stesso Pera aveva accantonato. Fino a quando non sono tornate, fortissime, dandogli la possibilità di esibirsi in alcuni musical a teatro e infine a The Voice Senior.

Alle blind auditions del talent show di Rai 1, Gianni Pera si presenta portando “Your Song” del celebre Rocket Man Elton John, entrando a far parte del team guidato da Clementino, che lo accompagnerà fino alla semifinale.