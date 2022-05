The Rasmus sono un gruppo rock alternativo finlandese. Questa band rappresenterà la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Jezebel. Ma scopriamo chi sono i The Rasmus!

Chi sono i The Rasmus

Il gruppo si formò nel 1994 tra i banchi di scuola e iniziarono ad essere conosciuti come i Rasmus.

Nel 1996 pubblicarono il loro primo album di debutto Peep, con il quale ottennero un grande successo. L’album venne promosso da un tour di più di 100 concerti in Finlandia ed Estonia e grazie a questo loro primo album vinsero il Grammy Award come Miglior nuovo artista. Nel 1997 uscì il loro secondo album Playboys, con il quale si posizionano definitivamente sulla scena musicale per tutti gli anni ’90 e duemila.

Nel 2003 pubblicarono il loro quinto album Dead Letters, il quale scalò le vette delle classifiche europee. Il loro più grande successo, In the Shadows, ha ricevuto in totale sei dischi d’oro e due di platino. Recentemente, ha superato la soglia dei 100 milioni di streaming su Spotify, nonostante sia stato rilasciato molti anni prima ancora che la piattaforma di streaming fosse inventata. Il loro album Dead Letters, ha ricevuto 8 dischi d’oro e 6 di platino, vendendo quasi due milioni di copie.

Nel 2005 hanno pubblicato l’album Hide from the Sun che divenne subito disco di platino in Finlandia. I The Rasmus sono uno dei gruppi finlandesi di maggior successo a livello internazionale che suonano insieme da quasi 30 anni e nella loro lunghissima carriera hanno venduto più di 5,5 milioni di copie e hanno ottenuto cinque dischi di platino e dieci dischi d’oro. Il 12 gennaio 2022 i The Rasmus confermano la loro presenza all’Uuden Musiikin Kilpailu. In occasione dell’evento sono risultati i preferiti e i vincitori, diventando di diritto i rappresentanti dell’Eurovision Song Contest 2022, con il brano eurovisivo Jezebel.

The Rasmus agli Eurovision

Per la band la partecipazione all’Eurovision è un qualcosa di nuovo, una nuova pagina da scrivere nella loro storia. Il bassista Eero Heinonen ha detto:

Forse in questo periodo di COVID, vogliamo fare qualcosa di divertente e diverso. Questo è qualcosa che non abbiamo mai fatto e vorremmo far parte di questo ambiente!

Inoltre ci sono delle novità all’interno della band. Dopo che lo storico chitarrista Pauli Rantasalmi ha deciso di lasciare il gruppo al suo posto è stata assunta una nuova chitarrista, Emppu, che ha lanciato la sua carriera alla fine degli anni ’90 nella band femminile finlandese Tiktak. Si unisce a Lauri (cantante), Eero (basso) e Aki (chitarra). Inoltre la nuova chitarrista ha affermato di essere molto felice di partecipare all’evento insieme agli altri tre componenti, affermando:

Ci sono stati molti cambiamenti nella mia vita. Sento che è più facile farlo con la band, anche se sono nuovo, ma tutta questa “cosa dell’Eurovision” è nuova per tutti noi. Noi quattro insieme stiamo vivendo qualcosa di nuovo. Se fossimo andati prima a fare un tour, i ragazzi avrebbero saputo cosa fare, e io sarei stato il principiante, ma qui siamo tutti novellini!

Curiosità