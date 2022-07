Si sta delineando pian piano il programma del Festival di Venezia 2022. La manifestazione, giunta alla 79esima edizione, tornerà difatti a fine agosto, con giornate ricche di ospiti e proposte cinematografiche interessanti. Come sappiamo dai recenti annunci, il film di apertura dell’evento sarà White Noise di Noah Baumbach con Adam Driver.

Ma è stato confermato anche quello di chiusura, un titolo che vede protagonista Alessandro Borghi.

The Hanging Sun: il film con Alessandro Borghi chiuderà il Festival di Venezia 2022

Si tratta di The Hanging Sun – Sole di mezzanotte. La pellicola è diretta da Francesco Carrozzini e vanta un cast internazional, nel quale i fan non possono che identificare a colpo d’occhio il nome di Alessandro Borghi in qualità di protagonista.

La proposta di Carrozzini è tratta da una penna amatissima della narrativa gialla del Nord Europa: quella di Jo Nesbø. Considerati i nomi chiamati in causa, sia a livello di storia che di cast, non ci stupisce che le aspettative sul prodotto siano già piuttosto alte. Ma vediamo nello specifico di cosa tratterà The Hanging Sun.

The Hanging Sun: cast e trama della pellicola di chiusura del Festival di Venezia

Come già detto, The Hanging Sun è tratto uno dei romanzi di successo di Jo Nesbø che, amatissimo nel Nord Europa, ambienta la storia proprio in uno dei momenti più particolari che si può vivere in quelle zone: l’estate in cui il sole non tramonta mai.

Nello specifico l’ambientazione è novergese e senza dubbio, già dalle premesse, più che suggestiva. A sceneggiare il film è stato Stefano Bises e il prodotto, targato Sky Original, è una co-produzione italo-brittanica tra Cattleya, Groenlandia e Sky.

Anche il cast non passa inosservato: oltre il già citato Alessandro Borghi, troveremo sul grande schermo Jessica Brown Findlay, nota al grande pubblico per Downton Abbey, e Sam Spruell, già visto in svariati film tra cui ricordiamo Elizabeth: The Golden Age.

Di genere thriller noir, promette una trama in grado di tenere gli spettatori col fiato sospeso. Alessandro Borghi in qualità di protagonista di The Hangng Sun vestità i panni di John, un uomo in fuga che decide di nascondersi in una fitta foresta isolata dell’estremo Nord. Inaspettato e complicato sarà però l’incontro con Lea e suo figlio Caleb, che spingeranno John a fare i conti con il suo tormentato passato. A confondere e sfumare i confini, resta quel sole che non tramonta mai e che mescola realtà e immaginazione in una complicata ricostruizione dei fatti.

La trama resa nota, dunque, è piuttosto criptica e poco si sa degli accadimenti di The Hanging Sun. Non resta che attendere di poterlo vedere per scoprire davvero il destino del personaggio di Alessandro Borghi in questo film. Certo ci sono pochi dubbi sulla curiosità nutrita dai fan dell’attore, che ormai calca abitualmente la scena e i set internazionali. Recentemente lo abbiamo visto accanto a Patrick Dempsey in Diavoli, sempre di Sky, e sembra che Borghi stia ottenendo un successo dopo l’altro. Vedremo a breve cosa ne penserà il Festival di Venezia di questa sua ultima intepretazione…