Notizia migliore non poteva esserci: ebbene sì, The Handmaid’s Tale 5 è ufficiale!

Hulu (piattaforma streaming di video on-demand statunitense operante nella distribuzione di film, serie-tv e altri contenuti) ha annunciato la data di uscita della super attesa quinta stagione de Il racconto dell’ancella (traduzione italiana) serie televisiva ispirata ai romanzi distopici di Margaret Atwood.

Quando esce The Handmaid’s Tale 5 e dove vederlo

Dopo avere confermato la quinta stagione, Hulu ha anche rivelato la data di uscita della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, facendo esaltare tutte le persone affezionate da anni alla famosissima serie televisiva.

La piattaforma statunitense ha dunque postato sui suoi canali social una foto iendita della protagonista Elisabeth Moss (nella serie-tv, June Osborne), tratta dalla nuova stagione con la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi.

In Italia, invece, sarà possibile visionarla su TimVision.

Ma quindi quando uscirà ufficialmente la quinta stagione? Per quanto riguarda Hulu, la data da segnare in calendario è il 14 settembre 2022.

E in Italia? Anche per l’Italia il mese sarà settembre, sebbene ancora non sia stata annunciata la data esatta di uscita, anche se, come è accaduto con le stagioni precedenti, probabilmente sarà indicativamente pochi giorni dopo il lancio americano.

La trama di The Handmaid’s Tale 5

Il racconto dell’ancella è forse una delle serie televisive appartenenti al mondo dell’intrattenimento streaming più straordinarie e seguite degli ultimi tempi.

Ricordiamo che la realizzazione della serie-tv, che prende ispirazione dai famosi romanzi di Margaret Atwood, ha debuttato nel 2017 con la primissima stagione. Da subito ha goduto di estremo successo e adesso i fan più accaniti, non vedono l’ora di scoprire che cosa succederà nella quinta e nuovissima stagione.

La serie-tv vede Elisabeth Moss protagonista; nei panni di June Osborne, la si vede combattere per i diritti di tutte le donne imprigionate a Gilead dove non possono niente e non hanno nulla, se non l’unico e solo dovere di fare figli per tutto il loro periodo fertile. Potente, altamente distopica, cruda ed emozionante, The Handmaid’s Tale 5 riprenderà dal finale della stagione precedente.

Il finale della quarta stagione de Il racconto dell’ancella aveva visto June e le sue compagne uccidere a sangue freddo a colpi di pietre, calci e pugni il comandante Fred Waterford (interpretato da Joseph Fiennes): vi ricordate l’immagine finale? Si leggeva la scritta Nolite te bastardes carborundorum (“Non lasciare che i bastardi ti schiaccino”) fatta con lo stesso sangue del comandante, appeso e decapitato al muro, proprio come è usanza punitiva a Gilead.

Ad ogni modo, pare che l’omicidio di Fred Waterford sarà un bel punto di partenza per la nuova stagione, così come ha affermato Bruce Miller (showrunner della serie). Infatti, la morte di Fred potrebbe portare netti cambiamenti alla trama: June andrà in prigione? È una domanda lecita, sebbene in realtà la stessa June non abbia testimoni, se non le sue colleghe e complici di omicidio.

Insomma, l’uccisione a sangue freddo del Comandante Waterford sarà sicuramente un punto da cui ripartire e su cui concentrarsi molto bene per il futuro della protagonista, scampata decine di volte alla morte.

Sicuramente, è certo, June affronterà in qualche modo le conseguenze del suo gesto e della sua ribellione, mentre Serena Joy, la moglie del comandante ucciso e interpretata da Yvonne Strahovski, cercherà di migliorare il suo profilo e portarlo più in alto.

E Gilead? Pare che nella quinta stagione la Repubblica di Gilead (stato immaginario in cui si svolge l’intera storia), si infiltrerà in Canada, che fino a quel momento era stato risparmiato dalle sue atrocità.

Un’altra grossa anticipazione? Il comandante Lawrence lavorerà con la controversa Zia Lydia, con lo scopo di riformare Gilead e aumentarne il potere.

June, Luke, Moira combatteranno contro Gilead a distanza, mentre continueranno a fare di tutto per riportare a casa Hannah, la figlia di June e Luke.

Cast, attori e personaggi

Nel cast della stagione 5 di The Handmaid’s Tale ritroveremo ovviamente la grande Elisabeth Moss nei panni di June Osborne.

Un nome che non comparirà più è invece quello di Alexis Bledel che nella serie tv interpreta l’ancella OfGlen (Di Glen, letteralmente).

Gli attori e le attrici che faranno parte del cast della quinta stagione, invece, saranno: Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Samira Wiley (Moira Strand), Ann Dowd (Zia Lydia), Max Minghella (Nick), Madelilne Brewer (Janine Lindo),OT Fagbenle (Luke), Amanda Brugel (Rita), Bradley Whitford (comandante Joseph), Sam Jaeger (Mark Tuello), McKenna Grace (Esther Keyes).

Ovviamente tutto può succedere, quando si tratta di Gilead e quando, tra tensione e terrore, si aspira a una sola e unica cosa: la libertà.