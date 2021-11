Poche serie tv hanno ottenuto un successo della portata di Downton Abbey, che ormai è giunta al termine. In attesa del secondo film collegato allo show, che uscirà a marzo 2022, i fan non rimarranno a bocca asciutta. Il prossimo Gennaio uscirà in America The gilded age, serie tv opera dello stesso creatore di Downton Abbey.

Abbandoniamo l’Inghilterra dei primi del Novecento per spostarci nella New York del 1880. Gli amanti delle serie tv storiche potranno immergersi nell’era dorata dell’America, in uno scontro per il controllo del nuovo mondo.

The gilded age: trama della serie tv

Marian Brook è una giovane donna costretta a stabilirsi dalle zie a New York dalla campagna dopo la morte del padre. Entrata improvvisamente in un mondo di lusso e sfarzo che mai aveva conosciuto prima, nonostante l’aria apparentemente ingenua Marian si inserirà alla perfezione nella nuova condizione.

La ragazza punterà allora all’entrata nell’alta società di New York, con tutte le complicazioni del caso.

Fra i personaggi più importanti della serie tv che si muoveranno intorno a lei ci sono sicuramente le zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook, impegnate in una guerra sociale contro i vicini in uno scontro fra la vecchia aristocrazia e i nuovi magnati dell’industria. Al fianco di Marian troveremo la sua cara amica Peggy Scott, una giovane scrittrice afroamericana che si finge sua domestica.

Insomma, The gilded age ha tutte le carte in tavolo per dare vita ai drammi e scandali tipici del genere.

Le tematiche affrontate

La tematica centrale della serie tv è sicuramente la lotta di classe fra le vecchie famiglie benestanti di New York e i nuovi magnati dell’industria che hanno costruito la loro fortuna con il petrolio e le ferrovie. La gilded age americana è stata infatti l’età dorata del secolo. Siamo negli anni Ottanta dell’Ottocento, la guerra civile è finita e dall’Europa arriva un nuovo flusso di immigrati pronti a costruirsi una fortuna sfruttando i settori dell’industria.

Istantanea è l’opposizione delle ricchissime famiglie borghesi che abitano il continente da diverse generazioni, e che vogliono mantenere l’ordine sociale ispirato dalla vecchia Europa. Come in Downton Abbey, la trama non seguirà solo i personaggi più benestanti della storia, ma darà ampio spazio anche alle “classi inferiori” che lavorano e operano nell’ombra dei loro ricchi padroni.

I personaggi e il cast

La serie tv è opera del creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes. In America sarà disponibile sulla piattaforma HBO dal 24 Gennaio, dopo un lungo periodo di lavorazione che sembra essere iniziato addirittura nel 2012. Per l’Italia non abbiamo ancora una data sicura. Già dal trailer The gilded age promette grandi cose tramite un cast sensazionale.

Marian è interpretata Louisa Jacobson, figlia dell’attrice Meryl Streep, e per la prima volta davanti ad una telecamera. I ruoli delle ricche zie sono invece affidati a Christine Baranski, conosciuta per The good wife e i film di Mamma mia! e Cynthia Nixon, la celebre Miranda di Sex and the city. La serie tv potrà vantare anche diverse star di Broadway fra cui si distingue Denée Benton.