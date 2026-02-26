Terza serata di Sanremo 2026: chi canta, gli ospiti e la finale delle Nuove Proposte

La terza serata di Sanremo 2026 propone la seconda tornata dei Big, la finale delle Nuove Proposte e una carrellata di ospiti internazionali e italiani che animano il palco dell'Ariston

Il Festival di Sanremo 2026 raggiunge una tappa decisiva con la terza serata. Dopo due appuntamenti caratterizzati da performance e interventi, la kermesse torna sul palco del Teatro Ariston con un programma che alterna gara, ospiti e momenti musicali fuori dall’arena principale.

In questa puntata è prevista l’esecuzione della seconda metà dei cantanti in gara e la disputa della finalissima della categoria delle Nuove Proposte, tradizionalmente osservata per l’emergere di nuovi talenti.

Alla conduzione restano Carlo Conti, direttore artistico e presentatore, e Laura Pausini, co-conduttrice fissa dell’edizione.

Lo svolgimento mantiene vivo il pubblico in sala e quello televisivo. Le votazioni combinano televoto e giurie specializzate, secondo il regolamento comunicato dall’organizzazione.

Le esibizioni dei big: seconda metà in gara

A seguire, nella scaletta della serata, salgono sul palco gli artisti che non si sono esibiti nella seconda puntata. Si tratta della seconda metà dei Big in gara, ciascuno con il proprio brano in concorso.

Le performance contribuiscono a determinare la classifica provvisoria, composta dalla combinazione del televoto e dei giudizi professionali, tra cui la Giuria delle Radio. L’organizzazione rende note soltanto le prime cinque posizioni, senza indicare l’ordine preciso, scelta che suscita discussioni e attese online. Queste votazioni influenzano l’accesso alle fasi successive della competizione e il profilo dei favoriti della serata.

Elenco degli artisti in uscita

Dopo le votazioni che hanno influenzato i favoriti della serata, sul palco sono previsti i seguenti interpreti.

Arisa con “Magica Favola”, Eddie Brock con “Avvoltoi”, Francesco Renga con “Il meglio di me”, Leo Gassmann con “Naturale”, Luché con “Labirinto”, Malika Ayane con “Animali notturni”, Mara Sattei con “Le cose che non sai di me”, Maria Antonietta e Colombre con “Felicità e basta”, Michele Bravi con “Prima o poi”, Raf con “Ora e per sempre”, Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, Samurai Jay con “Ossessione”, Sayf con “Tu mi piaci tanto”, Serena Brancale con “Qui con me” e TrediciPietro con “Uomo che cade”.

Le esibizioni completano la seconda metà dei Big in gara e seguono la scaletta ufficiale della serata.

La finale delle Nuove Proposte

La serata consacra la battaglia conclusiva della sezione giovani: dopo due semifinali a eliminazione diretta rimangono in gara Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Le due esibizioni, previste nella seconda parte della serata, seguono la scaletta ufficiale e si svolgono sull’Ariston.

L’importanza della sezione giovani

La sezione Nuove Proposte rappresenta un palco fondamentale per artisti emergenti. Vincere o partecipare può mutare la traiettoria professionale, aumentando visibilità e opportunità discografiche. In questa serata l’attenzione resta sulle esibizioni live e sulla coerenza dell’identità artistica.

Co-conduttori e ospiti: internazionalità e spettacolo

Dopo le esibizioni live, la serata prosegue con co-conduttori e ospiti che accentuano internazionalità e spettacolo. Accanto ai padroni di casa sono previste presenze di richiamo mediatico. Tra i volti attesi, la top model Irina Shayk porterà un tocco internazionale. Il comico e imitatore Ubaldo Pantani interverrà con momenti di satira e gag ispirate a personaggi noti. Le apparizioni contribuiscono a alternare musica, intrattenimento e leggerezza.

Sul fronte musicale, gli ospiti includono nomi di primo piano in grado di offrire stili diversi e suggestioni emotive. Tra questi figurano Eros Ramazzotti e la cantante internazionale Alicia Keys. Sono previsti collegamenti esterni, tra cui la nave Costa Toscana dove torna Max Pezzali. Inoltre il Suzuki Stage in piazza Colombo ospiterà i The Kolors per l’intrattenimento all’aperto. La programmazione combina performance in studio, collegamenti esterni e momenti live per il pubblico presente e televisivo.

L’importanza degli ospiti per il ritmo della serata

Gli interventi esterni servono a spezzare il flusso delle gare e a offrire al pubblico elementi di spettacolo diversi dalle esibizioni concorrenti.

Concerti, omaggi e collegamenti contribuiscono a creare un continuum narrativo che mantiene alta l’attenzione per tutta la durata della puntata. Nella terza serata di Sanremo 2026 la seconda metà dei Big e la finalissima delle Nuove Proposte si alternano a una serie di ospiti nazionali e internazionali, contribuendo a definire il tono e la copertura mediatica del Festival.