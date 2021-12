Terremoto a Bergamo, anche i Ferragnez corsi in strada: “Mai sentita una scossa così forte”

Tra coloro che a Milano sono corsi in strada dopo aver avvertito il terremoto registrato nella mattinata di sabato 17 dicembre con epicentro in provincia di Bergamo c’erano anche i Ferragnez. Residenti all’ultimo piano di un palazzo in zona City Life, hanno avvertito in maniera nitida e forte la scossa e sono scesi in strada per precauzione.

Terremoto a Bergamo: anche i Ferragnez scesi in strada

Il rapper ha pubblicato in una storia sul suo profilo riportando le agenzie che hanno riferito di molta gente uscita dalle proprie abitazioni commentando con un “Ma stanno parlando di noi“. Poco dopo, la moglie ha registrato un video spiegando di aver avuto paura e di non aver mai avvertito una scossa così forte a Milano. “Ero con Fedez, stavo per farmi un caffè e ho sentito questa mega scossa.

Siamo corsi giù con il cane in braccio per le scale mentre i bimbi erano dai nonni, un’ansia pazzesca“, ha spiegato.

Terremoto a Bergamo, anche i Ferragnez scesi in strada: le altre segnalazioni

Oltre a Fedez e Chiara Ferragni vi sono stati altri volti noti che hanno fornito la loro testimonianza. Tra questi Federica Panicucci, che ha confessato di aver provato paura di fronte ad “una scossa avvero forte” ma anche Ghemon, “scossa niente male a Milano” e Francesco Facchinetti che su Instagram ha scritto che “qui c’è stata una forte scossa della terra, stavano cadendo i vasi e i piatti, fatemi sapere“.