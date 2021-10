L’estate è ormai lontana, e dopo le ferie siamo ormai tornati all’interno della nostra quotidianità scandita dai ritmi frenetici del lavoro. Se vogliamo pianificare un weekend romantico o una giornata di puro relax, questa stagione ha la soluzione che fa al caso nostro: terme e spa in autunno sono la soluzione ideale per staccare dalla routine di tutti i giorni.

Scomparsi il caldo e il sole cocente, le terme sono il luogo ideale per godere di un po’ di aria fresca. Ottime per la salute non solo fisica, ma anche mentale, sono il ritiro perfetto per un fine settimana da sogno.

Terme e spa in mezzo alla natura

Se abitate in una grande città e durante il weekend volete allontanarvi dal caos, le terme all’aperto sono la soluzione adatta a voi.

Calma, aria fresca e paesaggi suggestivi: il meglio di terme e spa può essere sfruttato proprio in autunno. Proprio in questo periodo fra le mete da raggiungere assolutamente ci sono le Terme di Bormio. Con vasche a cielo aperto e una vista mozzafiato sulle montagne della Valtellina il relax è assicurato. Oltre ai soliti comfort assicurati dagli stabilimenti termali, le terme di Bormio offrono anche un percorso di Forest Bathing che prevede un’immersione completa nella natura.

Se invece avete voglia di relax ma volete anche risparmiare un po’ le terme della Toscana fanno al caso vostro. Potete scegliere fra le più rinomate Terme di Saturnia o i più intimi Bagni San Filippo. In entrambi i casi potrete usufruire liberamente di vasche e cascate naturali quasi del tutto gratuitamente. Infatti, per le Terme di Saturnia è ora necessario prenotarsi e pagare una piccola somma per evitare il sovraffollamento e la rovina di un patrimonio naturale di tale valore. Questa meta imperdibile è provvista di uno stabilimento termale e di un centro benessere che completeranno al meglio l’esperienza. Per quanto riguarda i Bagni San Filippo, l’entrata alle vasche naturali è del tutto gratuita; se vi venisse voglia di ulteriori trattamenti relax, nei dintorni troverete spa e alberghi che fanno al caso vostro.

Terme e Spa all’insegna del benessere

Con una disponibilità economica maggiore potrete invece scegliere mete altrettanto ambite per i servizi terme e spa di questo autunno. Sul lago di Como è assolutamente da visitare il Mandarin Oriental, una spa di lusso affacciata direttamente sulle acque del lago lombardo. Se siete alla ricerca di trattamenti esclusivi, saune, docce emozionali e massaggi, questa location fa al caso vostro. Da segnalare inoltre il percorso Kneipp verticale qui offerto, per assaporare in pieno il vero relax, unito ad una vista spettacolare.

Per un’esperienza di benessere a 360 gradi, la destinazione migliore è sicuramente l’Hotel Terme di Merano. Con una superficie enorme a disposizione, la struttura offre davvero tutti i comfort che una persona possa desiderare. Da una spettacolare Infinity pool riscaldata a una garden spa provvista di palme, a Merano avrete l’imbarazzo della scelta. Il tutto sarà corredato da un panorama montuoso d’eccellenza. E in caso di “troppo” relax, potrete anche approfittare dell’occasione per visitare la città e le sue vie dello shopping, oppure fare una breve e leggera escursione in zona.