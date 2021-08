Se volete sfruttare questi ultimi weekend d’estate dedicandovi al relax più totale prima di buttarvi a capofitto negli obblighi quotidiani, le terme potrebbero fare al caso vostro. Fortunatamente, soprattutto in questo periodo caratterizzato da complicazioni negli spostamenti causati dalla pandemia, non serve andare proprio in capo al mondo per trovare la tanto agonata pace dei sensi.

In Italia infatti si trovano tantissime strutture termali che tra i tanti metodi ne adottano uno molto antico, ovvero il percorso Kneipp. Ma di cosa si tratta? Quali sono i suoi benefici? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Percorso Kneipp in Italia

Il percorso Kneipp fu inventato nel XIX secolo da un parroco tedesco da cui appunto prese il nome.Kneipp aveva studiato (e provato su se stesso) le proprietà terapeutiche dell’acqua e come sfruttarle per andare a rafforzare l’organismo e godere di tantissimi altri benefici.

Si tratta quindi di una cura termale basata sull’idroterapia che consiste in un percorso di ciottoli di fiume a cui si alternano brevi immersioni (al massimo fino alle ginocchia) in acqua calda e in acqua fredda.

Di seguito vi elenchiamo alcune delle tantissime strutture presenti in Italia, in cui è possibile provarlo. Non vi resta che prendere appunti per decidere la vostra prossima meta!

Percorso Kneipp in Italia: dove andare

Non è necessario andare fino in Germania per provare questo percorso. Anche in Italia infatti, sono diverse le strutture termali che ospitano questo trattamento in particolare, insieme a molti altri altrettanto rilassanti. Stiamo parlando di strutture estremamente lussuose e arricchite dalla bellezza dei luoghi che le ospitano. Come la spa del rinomato Mandarin Oriental sul Lago di Como, che offre appunto un percorso Kneipp verticale da abbinare anche ad altri trattamenti nel mentre si gode della vista mozzafiato del luogo. A La Salle, nei pressi di Courmayeur, si trova invece il meraviglioso hotel Mont Blanc che al suo interno ospita una spa che in parte si sviluppa sottoterra, all’interno di una grotta dove si trova appunto il percorso Kneipp.

La masseria San Domenico si trova in Puglia, precisamente a Fasano ed è considerato uno dei migliori centri di talassoterapia del paese. La particolarità di questa struttura consiste nell’acqua di mare prelevata da una falda sotterranea, filtrata e successivamente riscaldata per essere immessa nel circuito che comprende, tra le altre cose, anche il percorso Kneipp.

Percorso Kneipp in Italia: i benefici

Ma perché provare un percorso Kneipp? Sicuramente per i suoi molteplici benefici. Lo shock termico provocato dall’immersione, seppur parziale, in vasche d’acqua di temperature molto diverse, non è solo utile a rafforzare il sistema immunitario, ma serve anche a stimolare l’apparato circolatorio.

Il percorso è strutturato in modo da donare una sensazione di relax inziale in acqua calda, per poi risvegliare l’organismo in acqua fredda. L’azione dell’acqua inoltre garantisce massaggi naturali con proprietà drenanti, ideali per chi soffre di ritenzione idrica. Il fondo ciottolato serve invece per stimolare e tonificare i capillari. In genere il percorso Kneipp può comprendere anche massaggi atti a ridurre le sensazioni di gonfiore e pesantezza.