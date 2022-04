Ospite di Belve, Teo Teocoli si è lasciato andare a diverse confessioni interessanti. Una di queste riguarda Adriano Celentano. Il Molleggiato sarebbe chiuso in casa con la moglie Claudia Mori da circa tre anni e avrebbe deciso di mettere fine alla loro amicizia che andava avanti da circa 60 anni.

Teo Teocoli, ospite di Belve, ha rilasciato un’intervista molto interessante a Francesca Fagnani. Il comico, attore e conduttore ha parlato della sua vita privata, soffermandosi anche sull’amicizia che da circa 60 anni lo legava ad Adriano Celentano. Il loro rapporto si è incrinato durante la stesura dello spettacolo evento Adrian. Teo avrebbe dovuto partecipare in veste di imitatore del Molleggiato, ma i vertici Mediaset non hanno voluto. Teocoli ha raccontato:

“Celentano voleva che lo imitassi perfettamente così potevo presentare io lo spettacolo al posto suo, ma questa cosa a Mediaset non piaceva. (…) Io stetti due giorni a Verona e Adriano non si è mai presentato. Alla fine tornai a Milano e dissi: ‘Se hai bisogno, chiamami, ma parliamoci !”.

Teo ha proseguito sottolineando che, da quel momento, Adriano non è più fatto sentire. Lui ha provato a chiamarlo un paio di volte, poi, quando ha capito che l’amicizia non era più reciproca, si è fatto da parte. Teocoli ha dichiarato:

Un’amicizia finita all’improvviso, senza un motivo ben preciso. Eppure, Teo ha fatto altre strane dichiarazioni, tirando in ballo anche Claudia Mori, moglie di Celentano.

Teocoli ha sganciato una piccola bomba:

“Dopo ‘Adrian’ è caduto il sipario. Credo che siano chiusi in casa da tre anni. (…) Ma quella è meglio lasciarla dov’è. Claudia Mori è moglie di Adriano Celentano, se non aggiungi il resto… senza di lui cosa esisterebbe a fare? (…) Qualche casino me l’ha combinato…”.