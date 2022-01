Attraverso i social Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno fatto sapere che alcuni ladri avrebbero provato a sottrarre della merce dal loro negozio d’abbigliamento in centro a Milano. Il padre delle due modelle, Gustavo Rodriguez, avrebbe seguito i ladri e sarebbe riuscito a sottrarre loro la merce rubata.

Cecilia Rodriguez: i ladri

In queste ore, attraverso i social, Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno fatto sapere che alcuni ladri avrebbero provato a sottrarre loro alcuni articoli dal negozio Sister’s Market che le due hanno aperto in centro a Milano. Il papà delle due, Gustavo Rodriguez, avrebbe inseguito i malviventi e si sarebbe fatto restituire la merce rubata (per la precisione delle scarpe).

“Mio padre è e sarà per sempre il mio eroe.

Ieri sera al Sister’s Market hanno provato a rubare questo paio di scarpe, lui ha capito la situazione ed è corso dietro loro per 200 metri per poi prenderli e chiedergli di restituirle”, ha scritto Belen, entusiasta del comportamento di suo padre.

Cecilia Rodriguez: il negozio

Cecilia Rodriguez e Belen hanno deciso di vendere alcuni degli abiti e delle scarpe che non indossavano più nel loro Sister’s Market.

Le due hanno devoluto parte del ricavato in beneficenza ai pazienti del reparto oncoematologia pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza. Il loro gesto è stato lodato dai fan e, visto il grande successo riscontrato, hanno deciso di aprire un secondo Sister’s Market e replicare l’operazione.

Cecilia Rodriguez e Belen: il rapporto

Belen Rodriguez ha un ottimo rapporto con la sorella minore, Cecilia, che come lei ha deciso d’intraprendere la carriera di modella. Cecilia ha anche svelato che, come la sorella maggiore, vorrebbe presto avere dei bambini che possano giocare insieme ai suoi adorati nipotini, Santiago e Luna Marì, rimasti a vivere con Belen dopo la sua separazione da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.