Tendenze manicure estate 2023: colori e stili da non perdere

Con l’arrivo dell’estate, le tendenze di bellezza si rinnovano e le manicure non fanno eccezione. Hai mai notato come le celebrità, come Hailey Bieber, influenzino profondamente le nostre scelte di stile? Le sue proposte, dai famosi ‘glazed nails’ alla più recente manicure ‘strawberry milk’, sono diventate veri e propri fenomeni virali. Quest’estate, l’attenzione si sposta su tonalità rosate che promettono di dominare la scena, come dimostrano i recenti post su Instagram della supermodella. Pronta a scoprire quali sono le ultime tendenze per le tue unghie?

Tendenze di colori per l’estate

Le sfumature di rosa sono in cima alla lista delle tendenze per le manicure estive. Ma cosa rende queste tonalità così irresistibili? I toni pastello e i finish luminosi catturano l’attenzione, creando un aspetto fresco e divertente, perfetto per la stagione calda. I dati ci raccontano una storia interessante: il rosa non è solo una scelta estetica, ma rappresenta anche un simbolo di leggerezza e spensieratezza, ideali per i mesi estivi. Le unghie rosa possono essere facilmente personalizzate con finiture che spaziano dal lucido al satinato, permettendo a ciascuna di esprimere la propria personalità.

Un modo fantastico per iniziare è optare per una manicure con sottili riflessi di lucentezza, che donano alle unghie un aspetto morbido e sensuale. Per replicare questo effetto, cerca smalti di un rosa delicato con una finitura scintillante piuttosto che glitterata. Prodotti come Londowntown Lakur in Pink Strawberry e Cirque Colors in BAE possono essere ottimi punti di partenza. Sei pronta a provare queste nuove sfumature?

Manicure a gradiente e finish glassato

Una delle tendenze più affascinanti è la manicure a gradiente, che utilizza una gamma di sfumature di rosa per creare un effetto a ombre. Questo tipo di manicure non solo è visivamente accattivante, ma offre anche un modo per sperimentare diverse tonalità, dal rosa fragola al rosa ghiacciato. Aggiungere un top coat lucido esalta l’effetto illuminato, creando un look fresco e giovanile. Prodotti come Apres Light & Shadow Color in Catching Feelings e Light Lacquer Wings & Things sono ideali per questo tipo di manicure.

Un’altra opzione interessante è quella delle unghie glitterate, che offrono texture e un tocco di eleganza. Se non sei sicura di volere un colore brillante, prova a stendere solo una mano di smalto per un aspetto più sottile. Londowntown Lakur in Pink Strawberry e Moon Cat Nail Polish in Not Today Satan sono due ottimi esempi di smalti con finitura glitter. Quale di queste tendenze ti ispira di più?

Strategie per la manicure estiva perfetta

Per chi desidera un look audace e creativo, le tonalità multichrome rappresentano una scelta intrigante. Questi smalti possono sembrare complessi da applicare, ma con un po’ di pratica è possibile ottenere un effetto meravigliosamente sfumato. Scegli diversi colori con finitura a specchio e gioca con la loro disposizione sulle unghie per un risultato sorprendente. Considera smalti come Nails Inc Mirror Chrome Nail Polish in You’re Being Chromatic e Olive & June Nail Polish in OJSM.

Infine, la tendenza delle unghie ‘glass’ si sposa perfettamente con l’idea di una manicure rosé. La combinazione di un delicato luccichio con un finish trasparente crea un aspetto fresco e accattivante, perfetto per l’estate. Per questa manicure, prova smalti come ILNP Nail Polish in Pink Suede e Olive & June OJSM, che offrono tonalità irresistibili.

In conclusione, l’estate è il momento ideale per esplorare nuove tendenze di manicure. Che tu scelga di optare per un look semplice e delicato o di osare con colori audaci e texture uniche, ci sono infinite possibilità per esprimere la tua creatività. Ricorda di divertirti e di sperimentare con i colori e le finiture per trovare la tua manicure estiva perfetta!