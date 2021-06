Caldo, sole, spensieratezza, anche il trucco esprime la voglia di libertà e leggerezza: le tendenze make-up per l’estate 2021 sono davvero irresistibili.

Tendenze make-up estate 2021

L’estate è arrivata e con essa anche la voglia di una cambiamento nel make-up.

Via prodotti super coprenti e pesanti e benvenute alle formule waterproof e long lasting, per garantire un trucco perfetto per moltissime ore.

La voglia di libertà e spensieratezza è palpabile nell’aria e ciò traspare anche dal make-up. Skincare e trucco si fondono e uniscono le forze per creare una base perfetta su cui aggiungere poi pennellate di colore.

La tendenza è quella di un look studiato quanto più naturale possibile, alternato a sprazzi di colore sia sugli occhi che sulle labbra.

Via libera alla fantasia, dunque, senza paura di osare.

Ecco quindi i trend più in voga e i prodotti che non possono mancare nel beauty estivo.

Tendenze make-up estate 2021: look

Il make-up opaco, è ormai da dimenticare. L’estate 2021 prosegue all’insegna della glassy skin. Incarnato perfetto, luminoso, che sprizza salute da tutti i pori. Per ottenere una pelle ideale, oltre ai prodotti giusti di make-up, è indispensabile realizzare una skincare quotidiana perfetta.

Paradossalmente, il make-up naturale è uno dei più difficili da realizzare. L’estate 2021 lo vuole in super tendenza. Per avere un look extra naturale l’attenzione, in primis, dovrà andare alla pelle: BB cream e blush sono infatti indispensabili. Passare poi a mettere in ordine e riempire le sopracciglia. Per quanto riguarda lo sguardo, applicare un leggero strato di mascara marrone. Infine, le labbra, da rimpolpare con un gloss leggermente luminoso.

Non solo look naturali, l’estate dà spazio alla fantasia, con un focus particolare sugli sugli occhi. Via libera quindi ai giochi di colore: dalle tonalità pastello, si passa poi a nuances elettriche e vibranti. Non aver paura di osare e accostare colori diversi è alla base di make-up super eclettici, da sfoggiare tanto di sera quanto di giorno.

Le labbra, nell’ultimo anno sono state sempre coperte dalla mascherina e non hanno ricevuto la giusta importanza. Con maggiore libertà all’aperto di abbassare la mascherina, è giunto il tempo di pensare nuovamente a loro. Per tingerle e farle risaltare al meglio, l’ideale è usare rossetti a lunga tenuta dai colori freschi e rosati.

Tendenze make-up estate 2021: prodotti top

Il prodotto che non può mancare nel beauty di chi ama alla follia la glassy skin è Glassy di Espressoh. Un fard illumante che rende le guance naturali, umide e arrossate. Las formula reagisce con ph della pelle, sprigionando tutto il colore. Tonalità trasparente rosata, perfetta anche da mettere sulle labbra e sulle palpebre. Per un’applicazione perfetta, la tecnica ideale è tamponare il prodotto.

Altro prodotto top per una pelle rinvigorita, sana e polposa è il Charlotte Tilbury Flawless Filter. Si tratta di un prodotto da usare in vari modi in base al risultato che si vuole ottenere. Stenderlo da solo con un pennello adatto sul viso per un effetto super glowy, posizionarlo sotto al fondotinta per un effetto super radioso, metterlo sulle parti alte del viso dopo il fondo per metterle in risalto.

Per chi ama i colori, le fantasie intense e adora realizzare make-up strong, la palette estiva perfetta non può che essere la Circo Loco di Natasha Denona. 15 nuances intense, con ombre scure, medie e chiare da sfumare per infinite combinazioni. Perfetta per creare look elaborati e moderni, ma adatta anche per chi vuole un look più soft.

Per le labbra ci vogliono colori vibranti, idratanti e luminosi. Tutto ciò è racchiuso nei Pure color Illuminating shine di Estée Lauder. Sono rossetti cons truttra gel, dal finish radioso e brillante. La texture è estremamente confortevole, si stende facilmente sulle labbra e la formula è stratificabile per un effetto più strong. Un rossetto