Tendenze del Trucco Autunnale: Guida alla Scelta dei Colori Perfetti

Aggiorna la tua routine di trucco autunnale con tonalità audaci e tecniche innovative per un look irresistibile. Scopri i segreti per valorizzare la tua bellezza e affrontare la stagione con stile.

Con l’arrivo della stagione autunnale, è fondamentale adeguare la propria routine di trucco per riflettere i cambiamenti dell’ambiente circostante. Tradizionalmente, questo cambiamento comportava l’abbandono di tonalità vivaci e lucide a favore di sfumature più scure e opache. Tuttavia, quest’anno, nuove tendenze stanno emergendo, portando freschezza e originalità nel mondo della bellezza. Secondo Kelly Zhang, make-up artist celebre e fondatrice di Kelly Zhang Makeup, la bellezza si sta orientando verso look che esprimono emozioni e complessità.

Invece di limitarsi a toni neutri e terrosi, le tonalità audaci come il rame e il prugna stanno guadagnando terreno. Questi colori non solo sono alla moda, ma sono anche più facili da indossare di quanto si possa pensare. Tayaba Jafri, direttore globale della bellezza presso Laura Mercier, sottolinea che il trucco delle labbra dovrebbe essere il vero protagonista, mentre il resto del viso deve rimanere pulito e semplice, con sopracciglia curate e un tocco di mascara.

Colori audaci per labbra stravaganti

Se l’idea di indossare un rossetto aranciato spaventa, non si è sole. Questo colore è considerato un classico dell’autunno, ma è difficile da portare. Una scelta più versatile è il terracotta, una tonalità che combina sfumature di mattone e argilla. Secondo Vittorio Masecchia, un noto make-up artist, il terracotta è incredibilmente versatile. Può essere sia accogliente che audace, a seconda degli under tones.

Tonalità da provare

Tra i prodotti da considerare, ci sono il MAC Powder Kiss Lipstick in Devoted to Chili al prezzo di $27 e il NARS Powermatte Lipstick in No Angel a $36. Queste opzioni offrono un look sofisticato e facilmente adattabile a diverse occasioni.

Un altro colore da tenere d’occhio è il prugna, che si sposa perfettamente con le tendenze autunnali. Kelly Zhang osserva che le sfumature di bacca illuminano il viso, rendendolo fresco anche quando le temperature iniziano a scendere.

Il prugna, in particolare, unisce calore e drammaticità, risultando ricco senza essere opprimente.

Prodotti da considerare

Per questo look, prova il Laura Mercier Caviar Smoothing Matte Lipstick in Plum Plisse ($45) e il Hourglass Phantom Volumizing Glossy Lip Balm in Deep Berry ($38), che offrono finiture lussuose e durature.

Ritorno al classico: il rosso scuro

Il rosso non passa mai di moda e quest’anno si evolve in una versione più audace. Le tonalità di ciliegia stanno prendendo piede, permettendo a chi le indossa di esprimere sicurezza. Zhang consiglia di mantenere le labbra ben idratate per garantire un’applicazione uniforme e ricca. L’uso di un pennello per labbra può aiutare a ottenere un’applicazione precisa. Se si desidera un look più naturale, Masecchia suggerisce di sfumare leggermente i bordi per un effetto più morbido e meno definito.

Scelte consigliate

Tra i rossetti da provare, il Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Festival Magic ($35) e il Kelly Zhang Signature Lipstick in Reese ($25) sono ottime opzioni per chi desidera abbracciare questo trend.

Alternative moderne: il rosa e il rame

Nonostante le labbra nude siano sempre di tendenza, una tonalità di rosa smorzato offre un aspetto più contemporaneo. Jafri evidenzia come questo look sia stato proposto da marchi come Khaite e Prada nelle loro sfilate. È facile da indossare e si abbina bene a un trucco naturale. Per un effetto fresco e luminoso, opta per un Merit Signature Lip in Baby ($26) o il Black Moon Cosmetics Liquid Lipstick in Haunting ($18).

Un tocco di brillantezza

Se si desidera osare con finiture più audaci, il rame con il suo effetto metallico è un’ottima scelta. Come sottolinea Masecchia, le finiture metalliche e cromate offrono una nuova interpretazione del trucco labbra. Possono essere usate da sole o come top coat per aggiungere un tocco scintillante al centro delle labbra.

Prodotti consigliati

Invece di limitarsi a toni neutri e terrosi, le tonalità audaci come il rame e il prugna stanno guadagnando terreno. Questi colori non solo sono alla moda, ma sono anche più facili da indossare di quanto si possa pensare. Tayaba Jafri, direttore globale della bellezza presso Laura Mercier, sottolinea che il trucco delle labbra dovrebbe essere il vero protagonista, mentre il resto del viso deve rimanere pulito e semplice, con sopracciglia curate e un tocco di mascara.0