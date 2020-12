Il mondo della moda e del benessere non si è fermato, nemmeno durante una pandemia. Se l’industria fashion ha subito numerosi cambiamenti, lo stesso è stato per altri settori del mondo della bellezza. Il tempo libero ha permesso di concentrarsi nuovamente alla cura di sé e ha dato coraggio a chi non aveva di rivoluzionare il proprio look.

Ripercorriamo le tendenze beauty 2020.

Tendenze beauty 2020, i best of del mondo della bellezza

Le mode non si fermano, nemmeno quando il mondo sembra in pausa. Il periodo di lockdown, per esempio, è stato per molti un modo per ritornare a curare la propria pelle con scrub, maschere e creme per il viso e per la pelle. In particolar modo delle proprie mani, danneggiate dall’uso necessario di gel igienizzanti.

Inoltre il 2020 ha permesso a molti di sperimentare nuovi tagli e colori per i propri capelli. Con la scusa di potersi rifugiare in casa ogni tendenza poteva essere provata.

In tanti sembrano essersi lanciati in tagli pazzi, con colori audaci e acconciature particolari.

Ritrovare il benessere e la pace in casa

Costretti a numerose settimane in casa, è stato fondamentale riuscire a ricrearsi la propria dimensione in un ambiente che spesso vedevamo per soli 30 minuti al giorno. Così molti hanno cercato di ricreare nelle proprie abitazioni delle modeste spa arricchite da candele e pali santi che hanno visto un picco di vendite.

La casa ha poi assistito a numerosi processi di “glow up”, una sorta di crescita che ha portato ad una versione migliore di sé, dentro e fuori. Per questo per il raggiungimento del benessere esteriore si è passati prima per quello interiore sperimentando pratiche come meditazione e yoga. Uno stato di relax unito ad una buona skincare, specialmente quella scandinava scoperta nel 2020, ha permesso di abbracciare una filosofia di no make up.

La libertà di essere chi si vuole

Se per alcuni questo periodo è stato necessario per riabbracciare la propria essenza in un senso più zen, per altri è stato un modo per lanciarsi verso delle novità più rock. Nonostante l’utilizzo della mascherina abbia, oltre che rovinato la pelle, impedito di creare make up completi, non sono mancate novità. Jennifer Lopez, da anni un modello per molte donne, lancia infatti la sua linea trucco diventando la beauty icon del 2020.

Vedere grandi celebrità sperimentare sembra spingere anche i comuni mortali a farlo. Lo dimostrano i capelli con taglio a caschetto o l’indifferenza verso la ricrescita, diventata quasi un tormentone. Non sono passate inosservate le tinte realizzate in casa da Kaia Gerber e Dua Lipa, un po’ come è successo a molte di noi. Per non parlare dei cambi decisi e coraggiosi, come quello di Charlene di Monaco.