Dopo esser diventata mamma per la prima volta nel 2021, Veronica Valà ha annunciato via social di essere in attesa del suo secondo figlio.

L’ex tentatrice è felicemente fidanzata con Davide Petrucci e insieme a lui ha annunciato la gravidanza attraverso i social. “La famiglia si sta allargando”, ha scritto postando alcune tenere immagini del suo pancino. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto le congratulazioni e sperano di saperne presto di più sulla sua famiglia e sul piccolo (o la piccola in arrivo).

Al momento Veronica Valà non ha svelato ulteriori dettagli relativi alla sua gravidanza e quindi ai fan dei socail non resta che attendere per saperne di più.

Per ora in tantissimi tra i fan si sono riversati sulle pagine social a lei dedicate per farle le congratulazioni, così come a Davide Petrucci. I due hanno già una bambina di nome Nicole e non vedono l’ora di tenere tra le braccia il loro secondo bambino (che, presumibilmente, dovrebbe nascere durante la primavera del 2023). Al momento sulla questione non sono noti ulteriori dettagli.