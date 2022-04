Telegatti 2022 perché sono di plastica

Dopo il grande successo del gran gala all’italiana degli anni ’90, i Telegatti ritornano ma senza evento in tv e in una veste tutta nuova e coloratissima…e di plastica! In questo articolo scopriamo tutti i dettagli a riguardo e anche a chi è stato consegnato il primo Telegatto del 2022.

Telegatti 2022: una veste tutta nuova

Come dicevamo in apertura, i Telegatti sono tornati ma con alcuni sostanziali cambiamenti che hanno finito per rivoluzionare lo storico evento per come eravamo abituati a conoscerlo o anche solo a sentirne parlare da chi, prima di noi, ha vissuto quel periodo storico.

Niente evento televisivo, niente palco e niente conduttori: in occasione del primo aprile Sorrisi e Canzoni ha annunciato con un countdown sui social il ritorno dei Telegatti, la data particolare ha fatto pensare subito al classico “pesce d’aprile”, ma a quanto pare è tutto vero! Il Gran Premio Internazionale della Televisione ha rifatto capolino dopo 14 anni di assenza, ma non proprio come ci saremmo aspettati.

Aldo Vitali, direttore di Sorrisi e Canzoni, ha spiegato che il ritorno del Telegatto è una rivoluzione che non coincide con il ritorno al passato, ma con uno “slancio all’insegna della contemporaneità”. Profonde modifiche anche per quanto riguarda l’assegnazione del premio, che non segue più il criterio della divisione in categorie, ma un vero e proprio riconoscimento al merito consegnato nel corso dell’anno.

Le premiazioni sono un modo per festeggiare i 70 anni della famosa rivista edita da Mondadori e le statuette non sono destinate solo ai diversi personaggi del mondo dell’intrattenimento e dello sport, ma anche alle icone social.

Alla fine dell’anno inoltre, è previsto un grande evento di cui però non si sa ancora nulla.

Vasco Rossi vince il primo Telegatto 3.0

Il primo a ricevere la nuovissima versione del Telegatto è stato Vasco Rossi. Stando sempre alle parole di Aldo Vitali “la scelta non poteva che ricadere su di lui che non solo come Sorrisi compie 70 anni nel 2022, ma proprio come la rivista rappresenta un ponte tra le generazioni”.

Il rocker italiano è apparso sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni mentre stringe tra le mani un Telegatto color giallo canarino e proprio sulla rivista si legge che il famoso premio ha già iniziato il suo particolare tour. Chi sarà allora il prossimo artista a vincere lo storico premio?