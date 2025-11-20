Tavolini da salotto: i più chic

Per rendere alcuni ambienti e stanze della casa maggiormente vivibili, ci sono dei complementi d’arredo che non possono mancare. Un esempio sono proprio i tavolini da salotto che aiutano a rendere quest’area accogliente e al tempo stesso elegante. Proviamo a sfruttare questo arredo anche grazie ai tanti modelli a disposizione.

Tavolini da salotto

Noto anche con il nome di coffee table, i tavolini da salotto sono un elemento d’arredo che non può assolutamente mancare all’interno della propria casa.

Un pezzo d’arredo molto importante della propria casa che racconta molto del design e anche dell’evoluzione di questi interni domestici nel corso degli anni.

Nati in un primo momento come coffee table, con il tempo si sono evoluti dettando le mode e anche le tendenze per il design della casa. Nel corso degli anni hanno cambiato il loro formato: da bassi e lineare in legno chiaro negli anni Cinquanta sino ad arrivare ai Settanta con colori accesi e in plastica mentre gli anni Novanta si presentano minimal.

Negli anni Novanta, i tavolini da salotto si presentano nel materiale del vetro e del metallo a indicare la trasparenza e la leggerezza. Oggi non sono solo visti soltanto come piano d’appoggio, ma veri e propri elementi d’arredo per libri, piante ma anche oggetti come i device. Un complemento d’arredo che dà un tocco diverso alla propria casa.

Tavolini da salotto: modelli

Un complemento d’arredo come i tavolini da salotto è assolutamente in grado di raccontare molto delle persone che abitano quell’ambiente quindi ecco che i modelli sono vari a seconda della personalità di ognuno.

Si passa quindi a modelli scultorei che ricordano una scultura in marmo, resina ma anche in vari colori.

Coloro che hanno poco spazio in casa possono optare per i modelli modulari che sono anche moderni e contemporanei al tempo stesso. Sono dei pezzi che si incastrano bene uno sotto l’altro trasformandosi in mini tavoli da pranzo che poi si possono riporre una volta usati. Sono molto pratici, come mostrano anche i vari esperti del settore.

Cambia anche il materiale dei tavolini da salotto che si trovano in legno massello, ma anche la pietra grezza oppure le fibre intrecciate che danno un senso di calore e relax, ma anche di accoglienza all’ambiente. Sono diversi i brand che hanno puntato a materiali materici come il legno e la pietra che si fondono.

Il vetro, il metallo satinato sono altri materiali con cui è possibile trovare questi complementi d’arredo per lo stile della propria casa e della zona living, in generale.

Tavolini da salotto Amazon

Un mobile d’arredo disponibile su Amazon grazie alle tante offerte che l’e-commerce mette a disposizione. Cliccando la foto si leggono le caratteristiche del prodotto. Qui sotto mostriamo i tre modelli di tavolini da salotto scelti tra i più eleganti per l’arredamento della casa con la descrizione di ognuno.

1)Vasagle tavolini da salotto set

Un set di due tavolini dalla forma rotonda molto moderni che occupano poco spazio. I piedini sono regolabili e antiscivolo proprio per adattarsi a ogni pavimento. Il design è molto semplice ma elegante. Sono adatti per il salotto di casa ma anche per il soggiorno o la camera da letto.

2)Lehmann tavolino salotto legno

Sono due tavolini in legno che si adattano molto bene alle dimensioni della stanza. Si adattano sia a stanze grandi che piccole e possono essere usate anche in stanze separate. Adatto per l’uso quotidiano in materiali di ottima qualità e resistente ai graffi.

3)Homcom tavolino salotto a S

Un tavolino salvaspazio a 4 ripiani in grado di dare un tocco di classe e di stile a ogni ambiente e stanza. Un tavolino da caffè per ospitare libri, tazze, ecc. in grado di tenere tutto in ordine e sistemato. Versatile ma anche affidabile e stabile.

